В Приангарье завершаются работы по монтажу лифтов, намеченные планом 2018 года,

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В шести городах Иркутской области, где региональный оператор – фонд капитального ремонта многоквартирных домов проводил плановую замену лифтов, работы по монтажу лифтового оборудования выполнены полностью: в Братске, Усть-Илимске, Железногорске-Илимском, Усть-Куте, Иркутске и Усолье-Сибирском. Об этом сообщиает пресс-служба регионального Правительства со ссылкой на генерального директора фонда Константина Рассолова.

По его словам, завершаются монтажные операции в Саянске. В Ангарске устраняют замечания по двум многоквартирным домам (квартал 84, дом 17; квартал 85, дом 24). Здесь уже подписаны специалистами Ростехнадзора акты ввода в эксплуатацию 41 лифта из 103, и подъемники официально поставлены на учет.

Согласно новым правилам использования и содержания лифтов, принятым постановлением №743 Правительства РФ, все лифты должны быть поставлены на учет. С этой целью владелец лифта подает уведомление о вводе в эксплуатацию в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Владельцем объекта, в соответствие с Жилищным кодексом РФ, является лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом. После получения уведомления, уполномоченный орган проводит контрольный осмотр объекта с участием владельца объекта. Решение о вводе объекта в эксплуатацию оформляется после проведения контрольного осмотра объекта актом ввода объекта в эксплуатацию. Ввиду отсутствия в штатном составе Енисейского управления Ростехнадзора достаточного числа сотрудников, невозможно в кратчайшие сроки проверить и ввести в эксплуатацию значительное количество лифтов.

При формировании краткосрочного плана 2018 года фонд капремонта провел большую работу по обследованию многоквартирных домов с целью выявления лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, либо выработавшим без капитального ремонта 25 лет. Лифт, пригодный к эксплуатации, должен соответствовать требованиям Техрегламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», с выдачей заключения о возможности и условиях продления срока безопасной эксплуатации лифта.

В 2015 – 2017 годах фонд капремонта Иркутской области заменил лифтовое оборудование в 46 МКД – 162 лифта. В 2018 годах объем работ кратно увеличился: 157 многоквартирных домов и 442 единицы лифтового оборудования.

Как пояснил Константин Рассолов, фонд заключил шесть договоров об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с ОАО «Щербинский лифтостроительный завод», ООО «Мосрегионлифт» и ООО «Звезда». Все лифты компании-подрядчики поставили на территорию Иркутской области еще в апреле-июне 2018 года, и простои в работе, связанные с нехваткой и отсутствием необходимого оборудования, не зафиксированы. Но проблемой, с которой фонд столкнулся в процессе выполнения работ по капитальному ремонту лифтового оборудования, стал дефицит квалифицированного рабочего персонала: работы по замене лифтов увеличились во всех регионах страны одновременно.

В пресс-службе правительства Иркутской области отмечают, что региональный оператор может уплачивать в качестве аванса не более тридцати процентов стоимости соответствующего вида работ, что контролирует областная служба государственного жилищного надзора. Сегодня фонд капремонта проводит прием объектов и передачу их управляющим компаниям. Оплачиваются объекты, где работы выполнены полностью и лифты переданы в эксплуатацию. В отношении подрядной организации ООО «Звезда» фонд проводит претензионную работу. Общая сумма предъявленных штрафных санкций составляет 14,3 млн рублей.