В Иркутске благоустроят правый берег реки Ушаковки

В Иркутске в 2019 году будет благоустроен правый берег реки Ушаковки. Концепцию проекта накануне обсудили представители администрации Иркутска, клуба молодых архитекторов, градостроительной школы, общественных организаций, ТОСов, союза велотранспорта, а также активные жители. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: admirk.ru

Главный архитектор Иркутска Сергей Александров сообщил, что перед проектировщиками поставлена цель – создать безопасную, комфортную городскую набережную для жителей, в первую очередь, Куйбышевского района, которые на данный момент не имеют подобных общественных пространств для отдыха и занятия спортом. При этом, перед проектировщиками стоит ряд задач: учесть комплекс ограничений, которые необходимы при благоустройстве реки (отметки затопления и подтопления, водоохранная зона и др.).

Планируется создание аллеи протяженностью более четырехсот метров с велодорожкой, обустройство выставочной площади и мест для пассивного и активного отдыха. Разработкой дизайн-проекта занимается клуб молодых архитекторов совместно с градостроительной школой.

Фото: admirk.ru

По словам архитектора Романа Малиновича, основная идея заключается в том, чтобы сделать территорию центром притяжения молодежи.

– Мы предлагаем обустроить велодорожки, которые станут частью общегородского маршрута, организовать площадки, где разместят арт-объекты. Планируем, что будет действовать постоянная экспозиция, а также появятся передвижные инсталляции, созданные на архитектурных фестивалях, – отметил Роман Малинович. – Есть предложение разместить арт-объект в честь купца Ушакова, который в конце XVII века поставил мельницу на берегу реки. Сооружение будет подсвечиваться в темное время суток.

Кроме того, одна из задумок проектировщиков – строительство амфитеатра около моста на улице Фридриха Энгельса. А вдоль берега Ушаковки со стороны улицы Баррикад дизайнеры предлагают установить ограждение, которое будет украшено граффити с отражением исторических сюжетов.

Фото: admirk.ru

Свои предложения по благоустройству пространства высказали и жители. По их мнению, будущую набережную необходимо наполнить активностями для разных возрастных категорий. Обустроить площадку, где будет размещен воркаут, скалодром, скейт-парк и роллердром, в зимний период организовать пространство для ледолазания. Немаловажным вопросом стала организация доступа на территорию маломобильных групп населения. Обсудили и необходимость приведения в порядок зеленой зоны набережной.

– Мы рассмотрим все предложения и, по возможности, учтем их в дальнейшей работе. Хотелось бы отдельно отметить инициативность и активность иркутян в вопросах благоустройства города. Жители давно стали полноправными участниками процессов по улучшению городской среды. И в скором времени мы преобразим еще одну территорию – набережную реки Ушаковки, – подчеркнул Сергей Александров.

Напомним, что Иркутск с 2017 года принимает участие в федеральном приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды». В этом году он стал частью национального проекта «Жилье и городская среда».