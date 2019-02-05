На 24,5 миллиарда рублей увеличились налоговые доходы Иркутской области

Вопросы поступления платежей в консолидированный бюджет Иркутской области за 2018 год, а также результаты деятельности рабочих групп по реализации мер, направленных на увеличение налоговых поступлений в бюджет региона, и планах на 2019 год, обсудили в правительстве региона.

Заседание Комитета по взаимодействию с участниками бюджетного процесса провел заместитель Председателя Правительства региона Антон Логашов.

– От результатов нашей совместной работы по обеспечению доходной части бюджета во многом зависит успешная реализация государственных программ, – сказал Антон Логашов. – Поэтому особое внимание необходимо уделить существующим проблемам и планам работы на ближайшую перспективу.

Доходы в консолидированный бюджет в 2018 году составили 152,8 млрд рублей, превысив показатели предыдущего года на 24,4 млрд, сообщает пресс-служба правительства региона. Основным источником роста доходов консолидированного бюджета стали налог на прибыль и налог на доходы физических лиц.

Как отметил первый заместитель министра финансов Иркутской области Александр Каневский, росту доходов, полученному от налога на прибыль предприятий, способствовала благоприятная ситуация на мировом рынке с ценами на нефть и основные экспортируемые из области товары, увеличение поступлений налога на доходы физических лиц произошло в том числе вследствие принятия Правительством Иркутской области мер по борьбе с «серыми» зарплатами и ростом минимального размера оплаты труда в результате принятых федеральным центром решений.

Представители профильных структур отчитались о результатах работы по итогам 2018 года и планах на 2019 год.

Так, заместитель министра лесного комплекса региона Светлана Литвинова отметила, что лесопромышленный комплекс является одной из базовых отраслей Иркутской области и вносит существенный вклад в экономику региона. В 2018 году министерством в рамках деятельности межведомственной рабочей группы проведена работа с арендаторами, допустившими задолженность по платежам в бюджет, а также рассмотрены результаты производственно-хозяйственной деятельности лесоперерабатывающих предприятий. С учетом проводимых мероприятий размер недоимки, рост которой наблюдался практически с 2009 года, сократился на 17%, плата за использование лесов превысила показатель 2017 года на 70% (или на 700 млн рублей). Таким образом, налоговые поступления в бюджет региона от предприятий ЛПК за 2018 год составили 10,3 млрд рублей, увеличившись на 56,7%.

Заместитель министра экономического развития региона Марина Петрова сообщила, что по итогам 2018 года наибольший прирост поступлений по налогу на прибыль и имущество организаций обеспечили Группа компании «Илим», АО «Фармасинтез», ООО «Компания «ВостСибУголь», ВСЖД, а также предприятия, осуществляющие добычу полезных ископаемых.

Марина Петрова отметила, что в 2018 году начата масштабная работа по оптимизации действующей системы налоговых льгот посредством перехода на адресное их предоставление. Так, в июле принят закон, предусматривающий пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль для участников специальных инвестиционных контрактов, заключенных с Иркутской областью. В декабре между Правительством области и ООО «ИНК» подписано четыре специальных инвестиционных контракта по реализации проектов по освоению запасов углеводородного сырья, реализация которых позволит создать в регионе более 1000 новых рабочих мест.

Основными задачами на 2019 год министерство экономического развития видит продолжение работы по совершенствованию мер государственной поддержки, в том числе в части условий предоставления субсидий промышленным предприятиям региона и оптимизации действующей системы налоговых льгот, а также расширение круга хозяйствующих субъектов в целях заключения с ними соглашений о социально-экономическом сотрудничестве.