На туристско-рекреационный кластер «Ворота Байкала» Приангарье получит больше 856 млн рублей

Более 856 млн рублей из федерального бюджета будет выделено на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера «Ворота Байкала» в Иркутской области. Постановление подписано Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Средства на предоставление субсидий субъектам Федерации на создание комплексов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров предусмотрены в федеральном бюджете в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы.

Фото: baikallaguna.ru

Основной объем субсидии регионом будет получен в 2021 году – 580 млн рублей. В 2019 и 2020 годах – 136,6 млн и 140 млн соответственно.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, осенью прошлого года в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» была завершена первая очередь строительства объектов инфраструктуры, необходимых для обеспечения деятельности существующих резидентов: в 2018 году было построено 3,6 км сетей водоснабжения, 3,8 км сетей водоотведения и две канализационно-напорные станции. На эти цели из областного бюджета было выделено 124,4 млн рублей.

Создание объектов инфраструктуры снимет ограничения, препятствующие началу реализации инвестиционных туристических проектов. Правительство региона выполняет все обязательства по созданию объектов инфраструктуры.

Всего за годы реализации проекта, с 2019 по 2025, с учетом привлеченных федеральных средств в ОЭЗ планируется выделить свыше 2,8 млрд рублей государственных инвестиций на создание тепловых сетей, ливневой канализации, внутриплощадных автомобильных дорог, тротуаров, автостоянок, обустройство и озеленение территории. Это важный шаг для развития туристической отрасли региона.

Для резидентов особой экономической зоны «Ворота Байкала» установлены налоговые льготы: предоставление пониженной ставки налога на прибыль организаций, освобождение от налога на имущество организации в течение 10 лет, освобождение от уплаты земельного налога сроком на пять лет, а также гарантирована защита от неблагоприятных изменений в налоговом законодательстве.