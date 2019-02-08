IKEA будет сдавать мебель в аренду

Шведская мебельная компания IKEA начнет сдавать мебель в аренду. Об этом сообщает РБК со ссылкой на интервью газеты Financial Times с исполнительным директором Inter IKEA (владеет брендом IKEA) Торбьёрном Лёфем.

За счет запуска услуги аренды мебели шведский ретейлер планирует сократить свое влияние на окружающую среду.

Такая услуга вводится в рамках программы по повышению экологичности бизнеса. Первой страной, в которой IKEA опробует новую бизнес-модель, станет Швейцария. Уже с февраля 2019 года там можно взять в аренду несколько различных типов мебели. На первых порах взять на время можно будет только товары для офиса, однако в планах компании распространить такую практику и на кухонную мебель.IKEA уже запустила проекты по переработке ​древесины и других типов своей продукции, в частности матрасов, в некоторых странах. Помимо этого, добавил Торбьёрн Лёф, руководствуясь экологическими идеями, компания уже изменила дизайн своих диванов, чтобы при утилизации их легко можно было разобрать на части из отдельных материалов: дерево, металл, текстиль и пенопласт.