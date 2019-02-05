Аномально-холодная погода ожидается в Иркутской области

6 февраля по области ожидаются сильные морозы с минимальной температурой воздуха -44,-49°. Об этом сообщает ГУ МЧС России со ссылкой на Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В Иркутске ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 13° ниже климатической нормы. Фото: rt.com

По области: переменная облачность, местами небольшой снег. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный, северо-восточный 5-10 м/с, местами в северных районах, днём и в западных районах порывы до 13 м/с, позёмки. Температура ночью -44,-49°, при облачной погоде -34,-39°, в Катангском районе -30,-35°, при прояснении -40,-45°, днём -24,-29°, в пониженных формах рельефа -34,-39°, в горах Восточного Саяна, Южного Прибайкалья -18,-23°, местами -25. По городу Иркутску: переменная облачность, без осадков, утром туман, ветер ночью северо-западный, днём северо-восточный, восточный 4-9 м/с. Температура ночью -37,-39°, днём -25,-27°.