На 10,3 % увеличен объём господдержки малых форм хозяйствования в Иркутской области

Объём средств, предусмотренных на оказание государственной поддержки малым формам хозяйствования в Иркутской области, в 2019 году увеличен на 10,3 % и составит 362 млн рублей. В том числе из федерального бюджета на эти цели в текущем году регион получит 286 млн рублей, что на 24,1 % больше, чем в предыдущем. Об этом сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на министра сельского хозяйства области Илью Сумарокова. Фото: tribuna-pnkr.ru

Кроме того, в рамках паспорта федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в регион планируется направить 119,8 млн рублей на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) и сельхозкооперативов (СПоК). По предварительным данным, это позволит создать в Приангарье в 2019 году 24 новых субъекта малого и среднего предпринимательства, включая КФХ и СПоК.

Илья Сумароков напомнил, что в 2018 году государственную поддержку за счет федерального и областного бюджетов в Иркутской области получили 39 начинающих фермеров, 11 семейных животноводческих и пять семейных молочных ферм, 10 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. При этом, по сравнению с 2017 годом, был увеличен максимальный размер гранта: до 3 млн рублей – начинающим фермерам, до 15 млн рублей – семейным животноводческим и молочным фермам, до 30 млн рублей – сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

Создание условий для активного развития малого и среднего предпринимательства на селе является одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере агропромышленного комплекса. Так, по сообщению Министерства сельского хозяйства РФ, в текущем году в 1,4 раза (до 15,3 млрд рублей) увеличен общий объём средств на господдержку малых форм хозяйствования субъектов РФ. В рамках федерального проекта «Создание поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в бюджете федерации дополнительно предусмотрено 5,3 млрд рублей на развитие КФХ и СПоК. Это позволит оказать господдержку 3200 КФХ и создать в регионах около 18,2 тыс. новых субъектов малого и среднего предпринимательства.