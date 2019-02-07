#10yearschallenge с ИНК. Из региональной – в компанию мирового уровня

Сегодня Иркутская нефтяная компания уверено лидирует во многих региональных и российских рейтингах: занимает, по версии журнала Forbes, 71 место в рейтинге 200 крупнейших частных компаний, является крупнейшим налогоплательщиком региона, формируя десятую часть от общих доходов консолидированного бюджета Приангарья, разрабатывает крупнейший газовый проект стоимостью почти в полтриллиона рублей. Но такой крупной компания была не всегда. Еще в 2008 году компания занимала арендованное здание в Иркутске, перевозила добытую нефть по железной дороге и только планировала присоединиться к ВСТО. В рамках проекта #10yearschelange компания предоставила порталу SIA.RU данные, фотографии, а также интересные факты последнего десятилетия. Давайте сравним, как изменилась компания за 10 лет.

Из арендуемого здания – в собственное

Сегодня ГК ИНК располагается в собственном офисном здании из двух корпусов (8 и 10 этажей). И уже сложно поверить в то, что десять лет назад ИНК переезжала из одного арендуемого здания в Иркутске на ул. Рабочая, где занимала два этажа, в другое арендованное восьмиэтажное здание на ул. Российской.

В компании сейчас работают 8210 сотрудников. А в 2008 году их было в шесть раз меньше – 1319. В жилом фонде ИНК сейчас 18 благоустроенных общежитий, и строятся еще шесть. А в 2008 году люди, занятые на производственных объектах ИНК, жили в вагон-домах, а также в единственном стационарном полублагоустроенном общежитии.

Объемы добычи компании за десять лет увеличились в 30 раз, до 9 млн тонн, а отчисления в региональный бюджет – в 33 раза, до 20,5 млрд рублей.

От минимальной инфраструктуры к современным комплексам

Конечно же, компания далеко не сразу стала такой крупной. Начинали с малого. В 2008 году на месторождениях ИНК была минимальная инфраструктура: добывающие скважины, небольшой резервуарный парк, сепарационная установка (для первичной подготовки нефти). Нефть по полевому нефтепроводу с Ярактинского месторождения перекачивали на нефтебазу в Усть-Куте, откуда по железной дороге транспортировалась конечному потребителю.

Качественный рывок произошел, когда в 2011 году нефть с месторождений ГК ИНК начали поставлять в магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан», для чего был построен подводящий нефтепровод протяженностью 62 км и пункт сдачи-приемки нефти.

Инфраструктура компании активно развивалась в соответствии с быстрыми темпами роста добычи. Теперь в ГК ИНК из основных средств в наличии четыре установки подготовки нефти (УПН) (три на Ярактинском и одна на Ичединском месторождении); установка комплексной подготовки газа на ЯНГКМ, дожимная насосная установка, две дожимные компрессорные станции (ДКС) на Ярактинском и Даниловском месторождениях, центральный пункт сбора нефти (или мини-УПН) на Марковском месторождении, установка подготовки природного и попутного нефтяного газа на ЯНГКМ, пункт сдачи-приемки нефти (ПСП) «Марковское», комплекс приема, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов (КПХиО СУГ) в Усть-Куте, пять энергокомплексов, ремонтно-механические мастерские, сотни километров трубопроводов и более тысячи км технологических проездов и прочая сетевая инфраструктура.

Кроме того, строятся еще несколько крупных объектов: три установки комплексной подготовки газа, ДКС, газофракционирующая установка и проч.

В автопарке ИНК – более 500 единиц техники (грузовые и легковые автомобили, спецтранспорт, дорожно-строительная техника).

В составе ГК ИНК имеются подразделения по бурению и ремонту скважин, парк которых в 2008 году составлял пять собственных буровых установок, а в 2018 году – 24 буровые установки и 18 установок по капремонту скважин.

Признание на федеральном уровне

Разумеется, многолетняя упорная работа и уверенно растущий масштаб компании не остались незамеченными. В 2018 году ИНК стала абсолютным лидером рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области и победителем в номинации «Нефтегазохимический и фармацевтический комплекс». Проект ИНК «Команда больших возможностей» был удостоен «Хрустальной пирамиды» – высшей российской награды за достижения в области управления человеческим капиталом.

Кроме того, ИНК сейчас занимает ключевые позиции в рейтингах аналитического центра «Эксперт», агентства RAEX и РБК:

Уйти от разрухи девяностых

В чем же секрет такого стремительного развития компании? Некоторые эксперты говорят, что качественный рывок произошел, когда компания подключилась к трубопроводу «Восточная Сибирь – Тихий океан». До этого момента инфраструктурные возможности ИНК были ограничены; после присоединения к ВСТО компания динамично увеличивала объемы добычи, строила новые производственные объекты. Кто-то считает важным появление в числе акционеров ИНК международных инвесторов в лице Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), их опыт, технологии и инвестиции помогли компании приступить к реализации масштабного проекта по эффективному освоению газовых запасов.

А вот Николай Буйнов, председатель совета директоров Иркутской нефтяной компании, уверен, что всё дело в стремлении создать лучшую жизнь в Иркутской области.

– ИНК – местная компания, созданная местными людьми. Меня родители в 1975 году на БАМ привезли, а Марина Владимировна [Седых, генеральный директор ИНК – прим. ред.] – коренная иркутянка. Наши родители, старшие товарищи строили БАМ, открывали месторождения, на которых мы, в том числе, работаем. Мы – продолжатели их традиций, той жизни, какой она должна быть, – пояснил он. – Мы все видели и помним, что происходило в России в девяностые. И для меня большой драйв, большая цель – уйти от этой разрухи и сделать жизнь нормальной здесь, в нашем регионе. Конечно, не все от меня зависит. Но то, что зависит – надо сделать.

Сегодня ИНК явно не планирует останавливаться на достигнутом, компания развивает масштабный газовый проект, который способен вывести её на совершенно новый уровень развития.