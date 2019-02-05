Новости

ВТБ Пенсионный фонд увеличил размер имущества на треть

5 февраля 2019

По итогам 2018г. размер имущества ВТБ Пенсионный фонд вырос на треть – до 200 млрд рублей. Объем накоплений по обязательному пенсионному страхованию составил 191,8 млрд рублей, увеличившись за год на 34%. Объем резервов по негосударственному пенсионному обеспечению достиг 4,3 млрд рублей, рост с начала года составил 30%.

Генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская прокомментировала: «В прошлом году наш фонд уделял большое внимание технологическому развитию – мы обновили личный кабинет и внедрили ряд удобных сервисов. Кроме того, в соответствии с новыми требованиями регулятора к участникам пенсионного рынка мы в короткие сроки провели все необходимые работы по перенастройке программного обеспечения. В результате граждане смогли оформить документы на перевод накоплений в наш фонд максимально комфортно».


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Экспертное мнение
Роман Семенов, Century 21 Недвижимость мира: «Агентство недвижимости – это компания-оркестр»
Как оформить дом в садоводстве по новым правилам. Юлия Сагдеева о 5 важных нововведениях в законодательстве
IPO 2019: кто готов ворваться на мировые фондовые биржи?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании