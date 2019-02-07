Молодо-зелено: российский рынок экопитания

В России пока нет ярко выраженного тренда на потребление «зеленой» продукции. Отечественные производители и ритейлеры, узнав о растущей популярности экологически безопасного питания в мире, не всегда корректно устанавливают соотношение цены и качества. Светлана Казанцева, доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им Г.В. Плеханова, разбирается, как это отражается на конкурентоспособности их продукции.

Риски «зеленого» рынка

Рынок «зеленой» продукции является в настоящий момент узкосегментированным; это касается и конечного потребителя, и предприятий торговли. Это связано с тем, что при всех очевидных преимуществах данного вида продукции и растущих объемах потребления торговля «зеленой» продукцией несет для предприятий ряд рисков. Во-первых, малые партии реализации приводят к невозможности применения эффекта масштабирования бизнеса, который позволяет предприятию снижать себестоимость продукции за счет уменьшения размера постоянных издержек на единицу продукции. Во-вторых, небольшие сроки годности приводят к потерям от нереализации просроченных товаров, в связи с чем из-за затрат на сортировку и мониторинг свежести продуктов возрастает себестоимость. В-третьих, экологически чистые продукты имеют менее презентабельный вид за счет отсутствия специальной обработки. Это может отпугивать потенциальных покупателей, что снижает показатели выручки и повышает риск просрочки.

ЗОЖ в тренде

Даже с учетом вышеперечисленных рисков у производителей и продавцов «зеленой» продукции имеются хорошие перспективы, которые обусловлены несколькими факторами. Одним из них является общемировой тренд, порождающий устойчиво растущий спрос на экологически безопасные продукты. В России наиболее явным примером такого спроса является успешное развитие сети супермаркетов «ВкусВилл». С 2009 года один магазин на окраине Москвы развился в региональную сеть, насчитывающую 600 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и нескольких городах Центрального федерального округа. Причем речь идет не только об экологически чистых («зеленых») продуктах питания, но и об экологически безопасных (насколько это возможно) непродовольственных товарах (например, биоразлагаемой продукции).

Другим важным фактором, свидетельствующим о перспективности данного сегмента рынка, является то, что здоровье и здоровый образ жизни стали приоритетами государственной политики, и, как следствие, сфера производства и реализации данной продукции стала входить в национальные целевые программы. Соцопросы показывают, что жители крупных городов России готовы покупать органические продукты, даже если их цена выше, чем средняя цена по рынку продовольственных товаров.

Стоит ожидать, что в ближайшем будущем развитие «зеленого» бизнеса может идти параллельно с развитием фитнес-индустрии, в том числе копируя географическую составляющую последней. То есть «зеленые» магазины будут открываться рядом со спортивными центрами или внутри них. Также возможны партнерские проекты между этими направлениями.

Сложности, которые предстоит преодолеть

Если в целом оценивать возможности и угрозы внешней среды в сегменте продажи продуктов для здорового питания, то в числе угроз можно отметить падение покупательной способности населения, интенсивное развитие конкурентов, а также изменение пищевых привычек, связанных с популярностью фастфуда.

Развитие рынка могут подтолкнуть замедление кризисных тенденций в экономике, стабилизация социально-экономической ситуации, повышение спроса на продукты для здорового питания и дополнительные возможности по расширению ассортимента предлагаемых товаров.

В заключение следует отметить, что сфера торговли продуктами для здорового питания является перспективным и развивающимся сегментом торговли, который требует использования как традиционных инструментов маркетинга по продвижению продаж, так и специфического подхода. Методы продвижения на данный момент должны быть связаны с узкосегментированной направленностью данного рынка и работать на переход к массовости потребления продуктов здорового питания, которое приведет к улучшению качества жизни населения.