Аналитики: В Москве, Сингапуре и Мумбаи – самое доступное жилье в мире

Knight Frank оценивает разрыв между доходами населения и доступностью жилья в мире в 740 миллиардов долларов США, при этом в Москве, Сингапуре и Мумбаи – самое доступное жилье в мире.
Согласно отчету Urban Features международной консалтинговой компании Knight Frank, разрыв между ценами на жилье и доходами населения достиг отметки примерно в 740 миллиардов долларов США на мировом уровне в 2018 год. За последние пять лет в 32 изученных городах средняя стоимость жилья превысила средний рост дохода на 16%. При этом за этот же период Москва, Сингапур, Мумбаи и Париж продемонстрировали положительную динамику роста среднего дохода населения на 22% по сравнению с ростом стоимости жилья.
Факторы, влияющие на доступность жилья глобально
1. Стремительная урбанизация
Согласно данным ООН, в 2017 году 55% мирового населения проживало в городских районах, что на 42% выше показателей 30-летней давности. Цифры обещают вырасти до 68% к 2050 году.
2. Жилье в качестве биржевого товара
После финансового кризиса, жилье стало комплексным инвестиционным механизмом, привлекающим крупные суммы от фондов и корпораций.
3. Политика
Необходимость создания более доступного жилья совпадает с желанием мировых правительств увеличить прибыль.
4. Предложение земли
Проблемы, связанные с предоставлением земельных участков, возникают в результате нормативных ограничений.
Лиам Бэйли, международный глава департамента исследований Knight Frank заявил: «Проблема доступности не ограничивается одним или двумя городами на международном уровне. Проблема обеспечения работающего населения доступным жильем актуальна почти для всех успешных городов».
В Москва, Сингапуре, Мумбаи и Париже – самое доступное жилье в мире
В рамках мониторинга Global Affordability была проанализирована доступность жилья в 32 городах мира. Во внимание берутся три ключевых параметра – соотношение цены дома к доходности, арендным ставкам и росту цен на жилье по сравнению с ростом доходов.
Флора Харли, старший аналитик отдела исследований Knight Frank отмечает: «Согласно нашему исследованию, разрыв между ценами на недвижимость и доходами населения только растет. За последние пять лет в 32 изученных городах, средняя стоимость жилья превысила средний рост дохода на 16%».
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Наименее доступные
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Вторые наименее доступные
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Вторые наиболее доступные
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Наиболее доступные
Источник: Knight Frank
Некоторые города нарушили неблагоприятный тренд: в Нью-Йорке отмечено преобладание доходов над ценами на жилье на 3%. За последние 5 лет Москва, Сингапур, Мумбаи и Париж продемонстрировали также положительную динамику роста среднего дохода населения на 22% по сравнению с ростом стоимости жилья.
Николай Пашков, генеральный директор Knight Frank St Petersburg: «За год в Санкт-Петербурге в силу очень активного спроса средняя стоимость жилья выросла почти на 5,5%. Доходы граждан официально не показали такого роста, с одной стороны. С другой стороны, в 2018 году мы обогнали Москву по количеству заключенных договоров долевого участия, что, на мой взгляд, во многом объясняется тем, что, действительно, процесс урбанизации, не только в мире, но и в России, идет очень активно, т.е. ресурсы стягиваются в крупные мегаполисы. С этой точки зрения по некой совокупности порога входа на рынок, возможности получения образования и работы, доходов, Петербург выглядит более привлекательным, чем Москва, а с точки зрения абсолютной стоимости жилья – более доступным. Это как раз и подтверждается тем фактом, что объем продаж в сегменте жилья массового спроса в Петербурге оказался выше, чем в столице».
В Амстердаме, Ванкувере и Окленде продемонстрировали стремительное доминирование цен на жилье над показателем доходности на 59%, 46% и 32% соответственно, став в ряд наименее доступных городов.
Доступность жилья в Джакарте и Куала-Лумпуре остается основной проблемой несмотря на то, что города почти входят в число «самых доступных». Местные девелоперы сокращают размеры квартир, чтобы сохранить максимальную капитальную стоимость.