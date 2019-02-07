Аналитики: В Москве, Сингапуре и Мумбаи – самое доступное жилье в мире

Knight Frank оценивает разрыв между доходами населения и доступностью жилья в мире в 740 миллиардов долларов США, при этом в Москве, Сингапуре и Мумбаи – самое доступное жилье в мире.

Согласно отчету Urban Features международной консалтинговой компании Knight Frank, разрыв между ценами на жилье и доходами населения достиг отметки примерно в 740 миллиардов долларов США на мировом уровне в 2018 год. За последние пять лет в 32 изученных городах средняя стоимость жилья превысила средний рост дохода на 16%. При этом за этот же период Москва, Сингапур, Мумбаи и Париж продемонстрировали положительную динамику роста среднего дохода населения на 22% по сравнению с ростом стоимости жилья.

Факторы, влияющие на доступность жилья глобально

1. Стремительная урбанизация

Согласно данным ООН, в 2017 году 55% мирового населения проживало в городских районах, что на 42% выше показателей 30-летней давности. Цифры обещают вырасти до 68% к 2050 году.

2. Жилье в качестве биржевого товара

После финансового кризиса, жилье стало комплексным инвестиционным механизмом, привлекающим крупные суммы от фондов и корпораций.

3. Политика

Необходимость создания более доступного жилья совпадает с желанием мировых правительств увеличить прибыль.

4. Предложение земли

Проблемы, связанные с предоставлением земельных участков, возникают в результате нормативных ограничений.

Лиам Бэйли, международный глава департамента исследований Knight Frank заявил: «Проблема доступности не ограничивается одним или двумя городами на международном уровне. Проблема обеспечения работающего населения доступным жильем актуальна почти для всех успешных городов».

В Москва, Сингапуре, Мумбаи и Париже – самое доступное жилье в мире

В рамках мониторинга Global Affordability была проанализирована доступность жилья в 32 городах мира. Во внимание берутся три ключевых параметра – соотношение цены дома к доходности, арендным ставкам и росту цен на жилье по сравнению с ростом доходов.

Флора Харли, старший аналитик отдела исследований Knight Frank отмечает: «Согласно нашему исследованию, разрыв между ценами на недвижимость и доходами населения только растет. За последние пять лет в 32 изученных городах, средняя стоимость жилья превысила средний рост дохода на 16%».

Наименее доступные Амстердам

Окленд

Гонконг

Лос-Анджелес

Сан-Франциско

Сидней

Торонто

Ванкувер Вторые наименее доступные Бангкок

Берлин

Дублин

Лондон

Мельбурн

Нью-Йорк

Сингапур

Токио Вторые наиболее доступные Брюссель

Кейптаун

Мадрид

Майями

Москва

Мумбаи

Париж

Стокгольм Наиболее доступные Дубаи

Стамбул

Джакарта

Куала-Лумпур

Лиссабон

Манила

Рим

Сан-Паулу

Источник: Knight Frank

Некоторые города нарушили неблагоприятный тренд: в Нью-Йорке отмечено преобладание доходов над ценами на жилье на 3%. За последние 5 лет Москва, Сингапур, Мумбаи и Париж продемонстрировали также положительную динамику роста среднего дохода населения на 22% по сравнению с ростом стоимости жилья.

Николай Пашков, генеральный директор Knight Frank St Petersburg: «За год в Санкт-Петербурге в силу очень активного спроса средняя стоимость жилья выросла почти на 5,5%. Доходы граждан официально не показали такого роста, с одной стороны. С другой стороны, в 2018 году мы обогнали Москву по количеству заключенных договоров долевого участия, что, на мой взгляд, во многом объясняется тем, что, действительно, процесс урбанизации, не только в мире, но и в России, идет очень активно, т.е. ресурсы стягиваются в крупные мегаполисы. С этой точки зрения по некой совокупности порога входа на рынок, возможности получения образования и работы, доходов, Петербург выглядит более привлекательным, чем Москва, а с точки зрения абсолютной стоимости жилья – более доступным. Это как раз и подтверждается тем фактом, что объем продаж в сегменте жилья массового спроса в Петербурге оказался выше, чем в столице».

В Амстердаме, Ванкувере и Окленде продемонстрировали стремительное доминирование цен на жилье над показателем доходности на 59%, 46% и 32% соответственно, став в ряд наименее доступных городов.

Доступность жилья в Джакарте и Куала-Лумпуре остается основной проблемой несмотря на то, что города почти входят в число «самых доступных». Местные девелоперы сокращают размеры квартир, чтобы сохранить максимальную капитальную стоимость.