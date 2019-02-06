В Иркутске резко вырос спрос на услугу отогрева авто

С приходом сильных морозов в Иркутске резко увеличилось количество предложений услуг прикурить аккумулятор машины или отогреть авто, сообщает пресс-служба сервиса объявлений «Юла».

По всей видимости, услуга пользуется популярностью: поисковые запросы «отогрев авто» за последнюю неделю увеличились на «Юле» в шесть раз. Сейчас таких предложений в Иркутске на «Юле» несколько десятков.

Цены на услугу варьируются от 500 до 1500 рублей. Средняя стоимость услуги в городе составила 720 рублей.

Для сравнения, это вдвое дороже, чем в Екатеринбурге, и на 10% дешевле, чем в Томске.