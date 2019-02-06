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Владельцы премиальных карт АТБ Visa получили дополнительные скидки на совместный семейный отдых

6 февраля 2019

Азиатско-Тихоокеанский банк и платежная система Visa предлагают всем держателям премиальных карт воспользоваться новым пакетом предложений. Выгодные условия были разработаны специально для тех, кто ценит время, проведенное с семьей. 

Так, держатели карт АТБ Visa Platinum и АТБ Visa Infinite, используя свою карту для покупки билета в Третьяковскую галерею, получат второй билет в подарок, а также скидку 10% в магазины музея. Для этого необходимо сообщить кассиру, что покупка билета будет осуществляться по премиальной карте.

Для любителей семейного просмотра кино предусмотрена скидка до 20% на посещение сети кинотеатров «КАРО», а также скидка 50% на подписку в популярных онлайн видеосервисах AMEDIATEKA и Okko.

Еще один пакет услуг по картам АТБ Visa Premium разработан для тех, кто стремится к комфорту в суете больших городов. Здесь предусмотрены скидки на оплату поездок в бизнес-классе с приложениями Wheely и Gett, скидки на каршеринг-сервис YouDrive и многое другое.

Полный перечень условий, скидок и предложений от Visa Premium можно узнать по ссылке.


/ СИА /
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