Россельхозбанк переводит системы ДБО на микросервисную архитектуру с помощью R-Style Softlab

Россельхозбанк расширил возможности интернет- и мобильного банка на ИТ-платформе R-Style Softlab — InterBank RS за счет новых сервисов и перевел часть из них на микросервисную архитектуру. Банк перешел на промышленную систему вендора в 2016 году в рамках стратегии по развитию розничного направления бизнеса и повышению привлекательности удаленных сервисов.



Архитектурный стиль микросервисов — технологический подход, при котором единое приложение строится как набор небольших сервисов, каждый из которых работает в собственном процессе и взаимодействует с остальными. Такое архитектурное решение позволяет строить сервисы вокруг бизнес-потребностей банка, добавляя и изменяя необходимые функции независимо друг от друга.



«Мы довольны ходом проекта, новая система является современной и соответствует последним технологическим тенденциям в развитии банковских сервисов. Постоянное совершенствование решения повышает привлекательность банка для розничных клиентов и его конкурентоспособность на рынке, что подтверждается статистикой по неуклонно и быстро растущему количеству клиентов ДБО и операций, осуществляемых через этот канал. В итоге растет комиссионный доход, увеличиваются продажи банковских продуктов, что также соответствует бизнес-целям банка», — отметила первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.



«С нашей помощью Россельхозбанк ведет интенсивное развитие данного решения, и набор услуг, предоставляемых клиентам через каналы ДБО, постоянно растет. Помимо наиболее распространенных сервисов, которые продолжают развиваться, добавляются другие — из смежных областей, такие как инвестиции, продажи партнерских продуктов и т.д. Чтобы сократить время вывода на рынок новых сервисов, что очень важно для банка, осуществлен перевод решения на микросервисную архитектуру. Это позволяет не только быстро запускать в эксплуатацию ту или иную отдельную функциональность, но и повышает общую надежность и масштабируемость решения», — прокомментировал генеральный директор компании R-Style Softlab» Лев Френкель.