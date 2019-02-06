Примсоцбанк разыграет бесплатное обслуживание до конца года среди корпоративных клиентов

Примсоцбанк запускает акцию «Поймай удачу», в рамках которой разыграет 3 сертификата на бесплатное обслуживание до конца 2019 года. Итоги акции будут подведены до 23 марта 2019 года.

В акции принимают участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие расчётный счёт в Примсоцбанке, подключённые к 3-м и более банковским продуктам и совершившие как минимум одну операцию после 1 октября 2018 года.

— Данной акцией мы хотим не только обратить внимание наших клиентов на широкий ассортимент услуг, оказываемых Банком, но и сделать приятный подарок в честь 25-летнего юбилея Банка, который мы отпразднуем 4 марта, — рассказала Ирина Самокиш, начальник управления корпоративного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Сертификат дает право на бесплатное обслуживание расчетного счета и Интернет-банкинга до конца 2019 года.

В число банковских продуктов, учитываемых в акции, входят: счета в иностранной валюте, интернет-банк для юридических лиц iBank2, мобильное приложение «Примсоц Л@йн – Бизнес», корпоративные и таможенные карты, зарплатные проекты, корпоративные кредиты и овердрафты, банковские гарантии, эквайринг и прочие продукты.

В Примсоцбанке также напоминают, что до 15 февраля можно подать заявку на получение бесплатного доступа к приложению «Примсоц Л@йн – Бизнес» в рамках акции «Мобильный тест-драйв».

Получить информацию о продуктах банка для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно на сайте Банка или при посещении офиса. Подробности акции «Поймай удачу» доступны по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02.