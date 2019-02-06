«Солид Банк» сообщил о прекращении работы и поддержки системы «iBank2» для физических лиц

С 01.03.2019 г. АО «Солид Банк» прекращает предоставление услуг банковского обслуживание для физических лиц с использованием системы «iBank2», а так же работу и поддержку системы ДБО «iBank2» для физических лиц.
Прекращение работы и поддержки системы «iBank2» для физических лиц обусловлено развитием сервиса Интернет – банка «SolidPAY».
«SolidPAY» – сервис дистанционного управления своими счетами и проведения операций для физических лиц – Клиентов АО «Солид Банк» в защищенном режиме через сеть Интернет круглосуточно с любого компьютера и/или мобильного устройства без посещения отделения Банка (подробнее).
Для подключения сервиса Интернет – банка «SolidPAY» необходимо посетить офис банка.
Новости
«Солид Банк» сообщил о прекращении работы и поддержки системы «iBank2» для физических лиц6 февраля 2019
С 01.03.2019 г. АО «Солид Банк» прекращает предоставление услуг банковского обслуживание для физических лиц с использованием системы «iBank2», а так же работу и поддержку системы ДБО «iBank2» для физических лиц.
/ СИА /
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