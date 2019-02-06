Взлет ВВП: на повторение не рассчитываем

ВВП РФ в 2018 году, согласно свежим отчетам, увеличился на 2,3%. Это значительно выше, чем самый оптимистичный рыночный прогноз.

Данные по приросту российской экономики в прошлом году вызвали весьма жаркие споры. Лагерь оптимистов кричит, что скептики просто живут на другой планете и не видят признаков оживления экономической системы, доказывая свою правоту базовыми макроэкономическими данными. Но и здесь удивляются фантастически сильной статистике. Лагерь умеренных реалистов говорит, что это единичный факт позитива, и глобальную картину не изменить, поменяв «верхушку» Росстата и отменив всю прошлую методологию. Кто прав, как обычно, покажет время, но в каждом из мнений есть свое рациональное зерно.

Сначала об оптимизме. Да, экономика выросла, и раз данные демонстрирует Росстат, будем считать их единственно верными, хотя и не без претензий. В стране прошел Чемпионат мира по футболу, это простимулировало сферу услуг. Заметно выросли грузовые перевозки, в основном железнодорожным транспортом. Обрабатывающая промышленность не дотянулась до показателей строительного сектора, но кто сейчас смотрит на аутсайдеров. Сам строительный бум загадочен, как недра океана. Нефть в рублях била рекорды, и за счет этого «фонтана» государство тратило много (на валюту, резервы, а не на реальные проекты), потому что не беспокоилось о поступлениях средств.

А теперь о суровой реальности. Статистика получилась в результате перерасчета отдельных макропоказателей (строительство), и к ним очень, очень много вопросов – это раз. Рубль слабел, будучи под санкциями – это два. Из-за слабого рубля страна меньше импортировала и больше экспортировала – это три. Этот самый чистый экспорт, усиленный мощным приростом в строительстве (спасибо «Новатэку» и его проекту в Западной Сибири), и поддержал ВВП, доведя его до максимумов.

Все эти аргументы имеют право на существование, они в равной степени справедливы. Критики сходятся в одном: столь мощный прирост экономики – это единичный факт позитива, и на его повторение рассчитывать не стоит.

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари