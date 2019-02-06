Около 85 млн рублей выделено на реконструкцию ТЭЦ Байкальска

О результатах комплексной работы по ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат», и планируемых мероприятиях рассказал руководитель ОГКУ «Дирекция по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба» Валентин Бороденко на выездном совещании. Встреча прошла в Байкальске с участием членов Совета Федерации ФСРФ, депутатов Законодательного собрания региона, представителей прокуратуры, науки и общественности.

Напомним, в конце 2017 года между министерством природных ресурсов Иркутской области и АО «Росгеология» на основании распоряжения Правительства РФ был заключен контракт на проведение работ по ликвидации отходов БЦБК. Холдингу был передан соответствующий проект, разработанный по заказу Минприроды России компанией «ВЕБ Инжиниринг» в 2013 году. Однако выяснилось, что данный проект нуждается в корректировке, которую «Росгеология» взялась выполнить за счет собственных средств.



В течение второго полугодия 2018 года на картах шлам-накопителей БЦБК велись изыскания и опытно-промышленные испытания технологических решений по переработке отходов комбината. Создан информационный ресурс, на котором ведется сбор предложений и анализ имеющихся технологий. Как сообщает пресс-служба правительства региона, до 30 июня текущего года откорректированный проект должен пройти государственные экспертизы. С июля «Росгеология» приступит к выполнению работ по ликвидацию отходов БЦБК, закончить которые планирует до 1 ноября 2021 года. Министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко рассказал на совещании, что летом прошлого года проведена работа по очистке русел рек, впадающих в Байкал на территории Слюдянского района высокогорным геофизическим институтом Росгидромета из Нальчика. Проведено научно-техническое обследование. В минимущество Иркутской области передан отчет, на основании которого в настоящее время готовятся технические задания на проектирование противоселевых мероприятий в Байкальске. В планах подготовка проекта ликвидации потенциально опасных объектов на промышленной площадке БЦБК. Сейчас они находятся в залоговой массе кредиторов обанкротившегося комбината. Правительство области добивается передачи всех этих объектов в региональную собственность.

В декабре 2018 года проведен аукцион и заключен муниципальный контракт о выполнении проектных работ по реконструкции ТЭЦ г. Байкальска. Из областного бюджета на эти цели было выделено свыше 84,5 млн рублей. Софинансирование муниципалитета составило 1,7 млн рублей.

