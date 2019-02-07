Ввод жилья в России продолжает падать третий год подряд

По итогам 2018 года в России ввели в эксплуатацию на 5 % меньше жилья (75,1 млн кв. м.), чем в 2017 году. Объём ввода новостроек упал в 42 регионах, отмечает аналитический центр ЦИАН.

Три года падения

В докризисный период объём ввода жилья в России стабильно рос в среднем на 10% в год: с 2010 по 2014 год показатель вырос на 44%. Под влиянием нарастающего экономического кризиса с 2015 года наблюдается замедление темпов прироста объёмов ввода с последующим снижением с 2016 года.

В 2018 году объём жилищного строительства в России продолжил снижаться: в стране было введено 75,1 млн кв. м. жилья, по сравнению с 2017 годом показатель снизился на 5%. Ключевой вклад в данный процесс внесло падение объёма ввода индустриального жилья на 7% до 42,8 млн кв. м., тогда как объемы ввода в индивидуальном жилищном строительстве сократились только на 0,7% и составили 32,2 млн кв. м. Для достижения заявленных Президентом показателей рынка жилищного строительства необходимо в 1,6 раза увеличить суммарную площадь ввода в эксплуатацию.

Наиболее существенное снижение объёма ввода жилья зафиксировано в Северо-Кавказском ФО – минус 31% по сравнению с результатами 2017 года. В остальных округах показатель снизился в среднем на 3%.

Динамика объёма ввода в действие жилых домов в России, 2010-2018 гг.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Объём ввода жилых домов, млн кв. м. 58,4 62,2 65,7 70,5 84,2 85,3 80,2 79,2 75,1 Изменение, % - +7% +6% +7% +19% +1% -6% -1% -5%

Источник: Аналитический центр ЦИАН

Концентрация растет

Концентрация сделок в более развитых регионах России увеличивается второй год подряд: на топ-10 регионов-лидеров по вводу жилья в России пришлось 46% от общего объёма, в 2016 году приходилось 42%, в 2017 году – 44%.

По итогам 2018 года наибольший объём ввода жилья зафиксирован в Московской области – 8,8 млн кв. м., по сравнению с 2017 годом показатель не изменился. Лидирующую позицию регион занимает в течении последних 9 лет. На втором месте с существенным отставанием Краснодарский край – 4,4 млн кв. м. За год показатель упал на 9%. Следом идёт Санкт-Петербург, где за 2018 год ввели в действие 4,0 млн кв. м. жилья, по сравнению с результатами 2017 года – плюс 12%.

Топ-10 регионов-лидеров по объёму ввода в действие жилых домов в России по итогу 2018 года.

№ Федеральный округ Регион Объём ввода в действие жилых домов за 2018 год, млн кв. м. Изменение, 2018/2017 гг. 1 Центральный Московская область 8,8 0% 2 Южный Краснодарский край 4,4 -9% 3 Северо-Западный Санкт-Петербург 4,0 +12% 4 Центральный Москва 3,5 +4% 5 Северо-Западный Ленинградская область 2,6 +1% 6 Приволжский Республика Татарстан 2,4 0% 7 Южный Ростовская область 2,3 +1% 8 Приволжский Республика Башкортостан 2,3 -7% 9 Уральский Свердловская область 2,1 -2% 10 Приволжский Самарская область 1,8 +2% Всего по топ-10 34,2 0% Всего по прочим 40,9 -9%

Источник: Аналитический центр ЦИАН

Население строит всё больше

Наибольший рост объёма ввода жилья в 2018 году зафиксирован в регионах Северо-Западного федерального округа: Республика Коми (+61%) и Республика Карелия (+30%).

Основной вклад в увеличение данных показателей в регионах внесли темпы прироста объёма ввода жилья населением (более чем в 2 раза). Следом идёт Приморский край, где объём ввода в действие жилья вырос на 28% (+49% по индустриальному жилью и +5% по индивидуальному жилью).

Топ-10 регионов-лидеров по росту объёма ввода в действие жилых домов в России по итогу 2018 года

№ Федеральный округ Регион Объём ввода в действие жилых домов за 2018 год, млн кв. м. Изменение, 2018/2017 гг. 1 Северо-Западный Республика Коми 0,29 +61% 2 Северо-Западный Республика Карелия 0,26 +30% 3 Дальневосточный Приморский край 0,53 +28% 4 Сибирский Алтайский край 0,79 +25% 5 Центральный Ивановская область 0,36 +20% 6 Северо-Западный Псковская область 0,23 +19% 7 Северо-Западный Новгородская область 0,26 +15% 8 Северо-Западный Санкт-Петербург 3,95 +12% 9 Сибирский Омская область 0,51 +11% 10 Приволжский Удмуртская Республика 0,72 +10%

Источник: Аналитический центр ЦИАН

По результатам 2018 года наибольшее снижение объёмов ввода жилья наблюдается в субъектах Северо-Кавказского федерального округа: Республика Дагестан (-54%) и Чеченская Республика (-45%). На третьей строчке Костромская область. В 2018 году в регионе ввели в эксплуатацию на 36% меньше жилья, чем в 2017 году.

По России в целом объём ввода новостроек продолжает падать в 42 регионах (год назад падение объёма ввода жилья было зарегистрировано в 55 субъектах Федерации).