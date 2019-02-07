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Ввод жилья в России продолжает падать третий год подряд

7 февраля 2019

По итогам 2018 года в России ввели в эксплуатацию на 5 % меньше жилья (75,1 млн кв. м.), чем в 2017 году. Объём ввода новостроек упал в 42 регионах, отмечает аналитический центр ЦИАН.

Три года падения

В докризисный период объём ввода жилья в России стабильно рос в среднем на 10% в год: с 2010 по 2014 год показатель вырос на 44%. Под влиянием нарастающего экономического кризиса с 2015 года наблюдается замедление темпов прироста объёмов ввода с последующим снижением с 2016 года.

В 2018 году объём жилищного строительства в России продолжил снижаться: в стране было введено 75,1 млн кв. м. жилья, по сравнению с 2017 годом показатель снизился на 5%. Ключевой вклад в данный процесс внесло падение объёма ввода индустриального жилья на 7% до 42,8 млн кв. м., тогда как объемы ввода в индивидуальном жилищном строительстве сократились только на 0,7% и составили 32,2 млн кв. м.  Для достижения заявленных Президентом показателей рынка жилищного строительства необходимо в 1,6 раза увеличить суммарную площадь ввода в эксплуатацию.

Наиболее существенное снижение объёма ввода жилья зафиксировано в Северо-Кавказском ФО – минус 31% по сравнению с результатами 2017 года. В остальных округах показатель снизился в среднем на 3%.

Динамика объёма ввода в действие жилых домов в России, 2010-2018 гг.

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Объём ввода жилых домов, млн кв. м.

 58,4 

 62,2 

 65,7 

 70,5 

 84,2 

 85,3 

 80,2 

 79,2 

 75,1 

Изменение, %

-

+7%

+6%

+7%

+19%

+1%

-6%

-1%

-5%

Источник: Аналитический центр ЦИАН

Концентрация растет

Концентрация сделок в более развитых регионах России увеличивается второй год подряд: на топ-10 регионов-лидеров по вводу жилья в России пришлось 46% от общего объёма, в 2016 году приходилось 42%, в 2017 году – 44%.

По итогам 2018 года наибольший объём ввода жилья зафиксирован в Московской области – 8,8 млн кв. м., по сравнению с 2017 годом показатель не изменился. Лидирующую позицию регион занимает в течении последних 9 лет.  На втором месте с существенным отставанием Краснодарский край – 4,4 млн кв. м. За год показатель упал на 9%. Следом идёт Санкт-Петербург, где за 2018 год ввели в действие 4,0 млн кв. м. жилья, по сравнению с результатами 2017 года – плюс 12%.

Топ-10 регионов-лидеров по объёму ввода в действие жилых домов в России по итогу 2018 года.

Федеральный округ

Регион

Объём ввода в действие жилых домов за 2018 год, млн кв. м.

Изменение, 2018/2017 гг.

1

Центральный

Московская область

8,8

0%

2

Южный

Краснодарский край

4,4

-9%

3

Северо-Западный

Санкт-Петербург

4,0

+12%

4

Центральный

Москва

3,5

+4%

5

Северо-Западный

Ленинградская область

2,6

+1%

6

Приволжский

Республика Татарстан

2,4

0%

7

Южный

Ростовская область

2,3

+1%

8

Приволжский

Республика Башкортостан

2,3

-7%

9

Уральский

Свердловская область

2,1

-2%

10

Приволжский

Самарская область

1,8

+2%

Всего по топ-10

34,2

0%

Всего по прочим

40,9

-9%

Источник: Аналитический центр ЦИАН

Население строит всё больше

Наибольший рост объёма ввода жилья в 2018 году зафиксирован в регионах Северо-Западного федерального округа: Республика Коми (+61%) и Республика Карелия (+30%).

Основной вклад в увеличение данных показателей в регионах внесли темпы прироста объёма ввода жилья населением (более чем в 2 раза).  Следом идёт Приморский край, где объём ввода в действие жилья вырос на 28% (+49% по индустриальному жилью и +5% по индивидуальному жилью).

Топ-10 регионов-лидеров по росту объёма ввода в действие жилых домов в России по итогу 2018 года

Федеральный округ

Регион

Объём ввода в действие жилых домов за 2018 год, млн кв. м.

Изменение, 2018/2017 гг.

1

Северо-Западный

Республика Коми

0,29

+61%

2

Северо-Западный

Республика Карелия

0,26

+30%

3

Дальневосточный

Приморский край

0,53

+28%

4

Сибирский

Алтайский край

0,79

+25%

5

Центральный

Ивановская область

0,36

+20%

6

Северо-Западный

Псковская область

0,23

+19%

7

Северо-Западный

Новгородская область

0,26

+15%

8

Северо-Западный

Санкт-Петербург

3,95

+12%

9

Сибирский

Омская область

0,51

+11%

10

Приволжский

Удмуртская Республика

0,72

+10%

Источник: Аналитический центр ЦИАН

По результатам 2018 года наибольшее снижение объёмов ввода жилья наблюдается в субъектах Северо-Кавказского федерального округа: Республика Дагестан (-54%) и Чеченская Республика (-45%). На третьей строчке Костромская область. В 2018 году в регионе ввели в эксплуатацию на 36% меньше жилья, чем в 2017 году.

По России в целом объём ввода новостроек продолжает падать в 42 регионах (год назад падение объёма ввода жилья было зарегистрировано в 55 субъектах Федерации).


/ СИА /
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