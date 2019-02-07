Ввод жилья в России продолжает падать третий год подряд

По итогам 2018 года в России ввели в эксплуатацию на 5 % меньше жилья (75,1 млн кв. м.), чем в 2017 году. Объём ввода новостроек упал в 42 регионах, отмечает аналитический центр ЦИАН.
Три года падения
В докризисный период объём ввода жилья в России стабильно рос в среднем на 10% в год: с 2010 по 2014 год показатель вырос на 44%. Под влиянием нарастающего экономического кризиса с 2015 года наблюдается замедление темпов прироста объёмов ввода с последующим снижением с 2016 года.
В 2018 году объём жилищного строительства в России продолжил снижаться: в стране было введено 75,1 млн кв. м. жилья, по сравнению с 2017 годом показатель снизился на 5%. Ключевой вклад в данный процесс внесло падение объёма ввода индустриального жилья на 7% до 42,8 млн кв. м., тогда как объемы ввода в индивидуальном жилищном строительстве сократились только на 0,7% и составили 32,2 млн кв. м. Для достижения заявленных Президентом показателей рынка жилищного строительства необходимо в 1,6 раза увеличить суммарную площадь ввода в эксплуатацию.
Наиболее существенное снижение объёма ввода жилья зафиксировано в Северо-Кавказском ФО – минус 31% по сравнению с результатами 2017 года. В остальных округах показатель снизился в среднем на 3%.
Динамика объёма ввода в действие жилых домов в России, 2010-2018 гг.
|
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
Объём ввода жилых домов, млн кв. м.
|
58,4
|
62,2
|
65,7
|
70,5
|
84,2
|
85,3
|
80,2
|
79,2
|
75,1
|
Изменение, %
|
-
|
+7%
|
+6%
|
+7%
|
+19%
|
+1%
|
-6%
|
-1%
|
-5%
Источник: Аналитический центр ЦИАН
Концентрация растет
Концентрация сделок в более развитых регионах России увеличивается второй год подряд: на топ-10 регионов-лидеров по вводу жилья в России пришлось 46% от общего объёма, в 2016 году приходилось 42%, в 2017 году – 44%.
По итогам 2018 года наибольший объём ввода жилья зафиксирован в Московской области – 8,8 млн кв. м., по сравнению с 2017 годом показатель не изменился. Лидирующую позицию регион занимает в течении последних 9 лет. На втором месте с существенным отставанием Краснодарский край – 4,4 млн кв. м. За год показатель упал на 9%. Следом идёт Санкт-Петербург, где за 2018 год ввели в действие 4,0 млн кв. м. жилья, по сравнению с результатами 2017 года – плюс 12%.
Топ-10 регионов-лидеров по объёму ввода в действие жилых домов в России по итогу 2018 года.
|
№
|
Федеральный округ
|
Регион
|
Объём ввода в действие жилых домов за 2018 год, млн кв. м.
|
Изменение, 2018/2017 гг.
|
1
|
Центральный
|
Московская область
|
8,8
|
0%
|
2
|
Южный
|
Краснодарский край
|
4,4
|
-9%
|
3
|
Северо-Западный
|
Санкт-Петербург
|
4,0
|
+12%
|
4
|
Центральный
|
Москва
|
3,5
|
+4%
|
5
|
Северо-Западный
|
Ленинградская область
|
2,6
|
+1%
|
6
|
Приволжский
|
Республика Татарстан
|
2,4
|
0%
|
7
|
Южный
|
Ростовская область
|
2,3
|
+1%
|
8
|
Приволжский
|
Республика Башкортостан
|
2,3
|
-7%
|
9
|
Уральский
|
Свердловская область
|
2,1
|
-2%
|
10
|
Приволжский
|
Самарская область
|
1,8
|
+2%
|
Всего по топ-10
|
34,2
|
0%
|
Всего по прочим
|
40,9
|
-9%
Источник: Аналитический центр ЦИАН
Население строит всё больше
Наибольший рост объёма ввода жилья в 2018 году зафиксирован в регионах Северо-Западного федерального округа: Республика Коми (+61%) и Республика Карелия (+30%).
Топ-10 регионов-лидеров по росту объёма ввода в действие жилых домов в России по итогу 2018 года
|
№
|
Федеральный округ
|
Регион
|
Объём ввода в действие жилых домов за 2018 год, млн кв. м.
|
Изменение, 2018/2017 гг.
|
1
|
Северо-Западный
|
Республика Коми
|
0,29
|
+61%
|
2
|
Северо-Западный
|
Республика Карелия
|
0,26
|
+30%
|
3
|
Дальневосточный
|
Приморский край
|
0,53
|
+28%
|
4
|
Сибирский
|
Алтайский край
|
0,79
|
+25%
|
5
|
Центральный
|
Ивановская область
|
0,36
|
+20%
|
6
|
Северо-Западный
|
Псковская область
|
0,23
|
+19%
|
7
|
Северо-Западный
|
Новгородская область
|
0,26
|
+15%
|
8
|
Северо-Западный
|
Санкт-Петербург
|
3,95
|
+12%
|
9
|
Сибирский
|
Омская область
|
0,51
|
+11%
|
10
|
Приволжский
|
Удмуртская Республика
|
0,72
|
+10%
Источник: Аналитический центр ЦИАН
По результатам 2018 года наибольшее снижение объёмов ввода жилья наблюдается в субъектах Северо-Кавказского федерального округа: Республика Дагестан (-54%) и Чеченская Республика (-45%). На третьей строчке Костромская область. В 2018 году в регионе ввели в эксплуатацию на 36% меньше жилья, чем в 2017 году.
По России в целом объём ввода новостроек продолжает падать в 42 регионах (год назад падение объёма ввода жилья было зарегистрировано в 55 субъектах Федерации).