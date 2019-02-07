Карантин в иркутских школах продлен по 13 февраля

Карантин в иркутских школах продлен по 13 февраля. Такое решение принято в целях предотвращения эпидемиологического распространения гриппа и ОРВИ. Как пояснил начальник департамента образования администрации Иркутска Александр Костин, несмотря на введение карантина с 1 февраля этого года, уровень заболеваемости среди несовершеннолетних продолжает расти.

По данным Роспотребнадзора, недельный эпидемиологический порог превышен на 55,9%.

– Следуя рекомендациям главного государственного санитарного врача по Иркутской области, мы продлили карантин по 13 февраля, – подчеркнул Александр Костин. – Надеемся, что за это время уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом пойдет на спад.

Итоговое собеседование по русскому языку, являющееся частью государственной итоговой аттестации для учащихся 9 классов, переноситься не будет. 11 и 12 февраля пройдут консультации, а 13 февраля состоится сам экзамен, как и планировалось ранее. Учащиеся, не явившиеся на экзамен по причине болезни, смогут сдать его в дополнительные сроки в установленном порядке.

Кроме того, на карантин полностью закрыты четыре детских сада (№ 31, № 80, № 108, №186), а также 108 групп в 39-ти дошкольных учреждениях. Из 40737 детей сегодня по причине гриппа и ОРВИ отсутствует 7143 (17,53 %) человек.

Специалисты департамента образования Иркутска просят родителей с детьми воздержаться от посещений общественных мест и культурно-массовых мероприятий, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.