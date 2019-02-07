В Иркутске станцевали «Глобальный ёхор»

В Иркутске прошел танцевальный флэшмоб «Глобальный ёхор».Мероприятие посвятили началу Нового года по лунному календарю — Сагаалгану, празднику Белого месяца. Иркутяне уже восьмой год подряд присоединяются к большому хороводу, который проходит во многих городах страны.

«Иркутск не зря называют серединой земли. Наш город всегда стоял на стыке разных традиций, наций, культур, в столице Приангарья встречаются Восток и Запад, — отметил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. — И Новый год мы тоже встречаем дважды – по западной и восточной традициям. Такие события по-настоящему объединяют, дают возможность почувствовать себя частью единого города».

Традиционный танцевальный флэшмоб «Глобальный ёхор» проводят активисты Иркутской областной общественной организации «Центр бурятской культуры», сотрудники иркутского «Центра культуры коренных народов Прибайкалья», участники фольклорного танцевального коллектива «Улаалзай», танцевального ансамбля «Ангара» при поддержке администрации Иркутска.

Справка: Сагаалган – самый торжественный и главный праздник монголоязычных народов и буддистов всего мира. Он является символом открытости и чистоты помыслов, надежды и добрых ожиданий. Сагаалган объединяет традиции – проводится буддистский обряд очищения «Дугжууба», шаманский обряд встречи Нового года, исполняется национальный танец ёхор, который дает старт праздничным мероприятиям Белого месяца.

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