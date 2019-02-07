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Старт гонки «Лыжня России» в Иркутске переносится на 17 февраля

7 февраля 2019

Старт всероссийской массовой гонки «Лыжня России» в Иркутске переносится на 17 февраля. Такое решение было принято в связи с неблагоприятными прогнозами метеорологических служб.

Открытие XXXVII Всероссийской массовой гонки «Лыжня России» состоится на лыжной базе ИрГАУ в поселке Молодежный Иркутского района. Время основного этапа соревнований для участников гонки на 5 км и 10 км не будет изменено, 13.00 часов, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Напомним, подать заявку на участие можно с 6 по 8 февраля с 10.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов на первом этаже торгово-развлекательного комплекса «Модный квартал» (Иркутск, ул. 3 Июля, 25, на месте расположения открытой студии радио МСМ), а также на основной площадке в день старта, 17 февраля, с 10.30 до 12.30. Зарегистрироваться онлайн можно до 16.00 15 февраля на официальном сайте мероприятия ЛыжняРоссии38.рф.


/ СИА /
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