Срок запуска КНС в микрорайоне Березовый Ленинского района перенесен на 18 февраля

Сроки запуска канализационно-насосной станции (КНС) в микрорайоне Березовый Ленинского округа Иркутска вновь перенесены. Теперь представители застройщика обещают ввести в эксплуатацию КНС к 18 февраля 2019 года, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Ранее представители застройщика обещали городским властям и жителям микрорайона построить КНС до 20 декабря. По словам начальника строительного участка, монтаж станции не был закончен в срок из-за срыва поставки последнего технического элемента – дробильного устройства, которое поступило только 4 февраля. Как заверили представители застройщика, монтаж оборудования будет завершен и КНС запустят, когда температура на улице установится на отметке выше -20 градусов Цельсия.

Пресс-служба мэрии напоминает, КНС была возведена в 2012-ом году застройщиком микрорайона Березовый с нарушением нормативно-технических требований. Судом застройщику было выдано определение о приведении в надлежащий вид КНС микрорайона Березовый.

Как сообщила заместитель мэра – глава Ленинского округа Татьяна Жичина, после запуска КНС застройщик передаст ее в муниципальную казну, и дальнейшую эксплуатацию объекта будет осуществлять МУП «Водоканал». ​