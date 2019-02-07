Новости

Более 60 тысяч кредитных карт Альфа-Банка оформили клиенты магазинов Связной за пять месяцев

7 февраля 2019

За 5 месяцев продаж кредитных карт Альфа-Банка «100 дней без %» в магазинах Связной было оформлено более 60 тысяч карт. Средний лимит составил 55 тысяч рублей. При этом 60% клиентов это женщины, а 40% мужчины. Кредитным предложением воспользовались разные возрастные группы граждан. Но наиболее активны заемщики — молодежь. Чаще всего кредитные карты оформляли люди от 25 до 30 лет (50%) и люди до 40 лет (30%). Регион-лидер по выдаче кредитных карт — Москва и Московская область. На втором месте — Краснодарский край. Замыкает тройку лидеров Екатеринбург.

С 4 сентября 2018 года в магазинах Связной покупатели могут оформить кредитную карту Альфа-Банка «100 дней без %». Основными преимуществами карты являются — возможность пользоваться кредитным лимитом без процентов 100 дней, опция погашения задолженности в других банках без комиссий и снятие наличных в банкоматах любых банков без процентов до 50 тысяч рублей в месяц. При этом кредит можно погасить без комиссии онлайн, картами других банков или наличными в банкоматах.

«Мы видим растущий интерес к кредитным картам. И это вполне оправдано. Кредитная карта — выгодный и удобный помощник в ежедневных расчетах в торговых точках или покупках товаров в интернете. Благодаря нашему сотрудничеству со Связным оформить карту в любой точке ритейлера очень быстро и просто. Процесс занимает не более 30 минут. И для этого потребуется всего 1 документ. Кроме того, с ноября прошлого года наши клиенты, заполнившие анкету на кредитную карту на сайте банка, могут в течение 10 минут получить ее в любом из магазинов сети Связной», — прокомментировал директор по партнерам розничного бизнеса Альфа-Банка Даниил Поколодный.

«Мы всегда работаем над тем, чтобы предложить клиентам более широкую продуктовую линейку для решения их повседневных потребностей. Количество выданных карт в партнерстве с Альфа-Банком говорит само за себя. Продукт пользуется высоким спросом и нравится нашим клиентам. В дальнейшем мы будем развивать финансовые сервисы, которые будут ещё более технологичнее, и, как следствие, удобнее для наших клиентов», — комментирует директор телекоммуникационных и финансовых услуг в объединенной компании Связной | Евросеть Антон Павлов.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Объединенная компания Связной | Евросеть — крупнейшая в мире* розничная сеть в сегменте высоких технологий. У компании 5,5 тысяч магазинов в 1300 городах России, более 30 тысяч продавцов-консультантов, которые обслуживают более 2 миллионов покупателей в день.

Компания является лидером е-commerce в своем сегменте, продолжает активное развитие собственной платформы онлайн-продаж и реализацию стратегии омниканального развития.

Глубокая интеграция с производителями высоких технологий и разработчиками различных сервисов позволяет компании создавать уникальные и совершенно неожиданные возможности для клиентов. Миссия компании — сделать позитивным опыт взаимодействия человека с технологиями.

* По числу собственных магазинов, работающих в сети


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Экспертное мнение
Роман Семенов, Century 21 Недвижимость мира: «Агентство недвижимости – это компания-оркестр»
Как оформить дом в садоводстве по новым правилам. Юлия Сагдеева о 5 важных нововведениях в законодательстве
IPO 2019: кто готов ворваться на мировые фондовые биржи?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании