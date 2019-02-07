Более 60 тысяч кредитных карт Альфа-Банка оформили клиенты магазинов Связной за пять месяцев

За 5 месяцев продаж кредитных карт Альфа-Банка «100 дней без %» в магазинах Связной было оформлено более 60 тысяч карт. Средний лимит составил 55 тысяч рублей. При этом 60% клиентов это женщины, а 40% мужчины. Кредитным предложением воспользовались разные возрастные группы граждан. Но наиболее активны заемщики — молодежь. Чаще всего кредитные карты оформляли люди от 25 до 30 лет (50%) и люди до 40 лет (30%). Регион-лидер по выдаче кредитных карт — Москва и Московская область. На втором месте — Краснодарский край. Замыкает тройку лидеров Екатеринбург.

С 4 сентября 2018 года в магазинах Связной покупатели могут оформить кредитную карту Альфа-Банка «100 дней без %». Основными преимуществами карты являются — возможность пользоваться кредитным лимитом без процентов 100 дней, опция погашения задолженности в других банках без комиссий и снятие наличных в банкоматах любых банков без процентов до 50 тысяч рублей в месяц. При этом кредит можно погасить без комиссии онлайн, картами других банков или наличными в банкоматах.

«Мы видим растущий интерес к кредитным картам. И это вполне оправдано. Кредитная карта — выгодный и удобный помощник в ежедневных расчетах в торговых точках или покупках товаров в интернете. Благодаря нашему сотрудничеству со Связным оформить карту в любой точке ритейлера очень быстро и просто. Процесс занимает не более 30 минут. И для этого потребуется всего 1 документ. Кроме того, с ноября прошлого года наши клиенты, заполнившие анкету на кредитную карту на сайте банка, могут в течение 10 минут получить ее в любом из магазинов сети Связной», — прокомментировал директор по партнерам розничного бизнеса Альфа-Банка Даниил Поколодный.

«Мы всегда работаем над тем, чтобы предложить клиентам более широкую продуктовую линейку для решения их повседневных потребностей. Количество выданных карт в партнерстве с Альфа-Банком говорит само за себя. Продукт пользуется высоким спросом и нравится нашим клиентам. В дальнейшем мы будем развивать финансовые сервисы, которые будут ещё более технологичнее, и, как следствие, удобнее для наших клиентов», — комментирует директор телекоммуникационных и финансовых услуг в объединенной компании Связной | Евросеть Антон Павлов.