Sberbank Private Banking – в числе лидеров среди мировых банков частного банковского обслуживания по версии журнала Euromoney

По результатам 16 ежегодного обзора Private Banking and Wealth Management Survey 2019 международного журнала Euromoney подразделение Сбербанка – Sberbank Private Banking признано лидером в двух номинациях: «Обслуживание клиентов определенной категории» (Net-worth-specific services) в категории «суперсостоятельные клиенты» (от 1 до 5 $ млн) и «Формирование индивидуальных стратегий» (Research and Asset Allocation Advice).

В основе методологии рейтинга Euromoney – опрос участников рынка частного банковского обслуживания более 60 стран, оценивающих своих конкурентов по количественным и качественным критериям. В рейтинг 2019 года легли оценки 2,4 тысяч респондентов, итоги которого подводит экспертная комиссия журнала Euromoney на локальном и глобальном уровнях.

Евгения Тюрикова, руководитель Sberbank Private Banking: «Для нас это уже четвертая победа в ежегодных рейтингах журнала Euromoney, но она не менее ценная. Sberbank Private Banking стал лучшим среди мировых банков по уровню обслуживания суперсостоятельных клиентов. Индивидуальный подход – это ключевой принцип нашей работы, за который мы также получили высокие экспертные оценки, одержав победу в номинации «Формирование индивидуальных стратегий». Наша экспертиза заключается в правильном распределении активов, наличии альтернативных инвестиций, нестандартных продуктов, что позволяет нашим клиентам постоянно находиться в рынке, независимо от фазы экономического цикла».

В 2018 году Sberbank Private Banking неоднократно доказывал свое лидерство среди private banking в России, одержав победу в рейтингах журналов Forbes «Лучшие российские банки для миллионеров» и Global Finance, премиях Frank RG Private Banking Award и SPEAR’S Russia Wealth Management Awards.

Euromoney — международный журнал о банковском секторе, финансах и рынках капитала. Аудитория издания включает топ-менеджмент крупных компаний, инвесторов, представителей финансового сектора более сотни стран. Журнал регулярно проводит опросы экспертов рынка и составляет рейтинги, которые по праву считаются наиболее авторитетными в отрасли.