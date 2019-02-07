Банк ВТБ поддержал постановку балета Бориса Эйфмана «Эффект Пигмалиона»

6 февраля на сцене Александринского театра состоится мировая премьера балета «Эффект Пигмалиона» театра Бориса Эйфмана. Спектакли будут в репертуаре 26 и 27 февраля, а также 4 и 5 марта.

«Эффект Пигмалиона» — балет Бориса Эйфмана в жанре трагикомедии, признанным мастером которого является хореограф. Премьера постановки и последующие спектакли пройдут при поддержке банка ВТБ.

«Мы не знаем своих подлинных возможностей. Ведь человеческая природа бесконечно загадочна. Это сфера неисчерпаемых открытий. Балет «Эффект Пигмалиона» — хореографическая трактовка мифа о художнике и его творении, новый взгляд на тему сложной переплетенности и вечной нетождественности искусства и жизни», — рассказал Борис Эйфман, художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета.

«Каждая постановка Бориса Эйфмана — это философский трактат, написанный языком танца, не зря хореографа называют балетмейстером-психоаналитиком, театральным волшебником. Учитывая всеобщее признание гения Бориса Эйфмана, не остается сомнений в том, что «Эффект Пигмалиона» станет еще одним шедевром мастера. Нам остается только наслаждаться результатом и радоваться возможности быть причастными к этому событию», — отметил Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ.