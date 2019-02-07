В 2018 году РСХБ увеличил вложения в агросектор ЦФО на 11,7%

Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов в ходе рабочего визита в Тульскую область принял участие в совещании по вопросам развития экспортного потенциала субъектов Российской Федерации в Центральном федеральном округе, которое состоялось под руководством министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

На мероприятии обсуждались перспективы наращивания объемов экспорта продукции АПК, в частности, оказание компаниям-экспортерам необходимой поддержки на федеральном и региональном уровнях.

«Центральный федеральный округ является одним из драйверов развития агропромышленного комплекса страны, именно поэтому на него возложены большие задачи по наращиванию экспортного потенциала. К 2024 году округ, без учёта поставок из Москвы, должен экспортировать сельхозпродукции на сумму 6,6 миллиарда долларов — это порядка 15% от общего объема по России. Чтобы достичь поставленных целей, необходимо значительно увеличить производство сельхозпродукции, предназначенной на экспорт. В частности, нарастить валовый сбор зерновых и масличных культур, производство скота и птицы, молока», - заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что регион увеличит объемы экспорта и доведет этот показатель до 323 миллионов долларов в 2024 году. По его словам, чтобы выполнить задачу, поставленную Президентом РФ, в Тульской области ставку делают на экспортно-ориентированные проекты.

«В Россехозбанке выстроена эффективная вертикаль обслуживания участников ВЭД, в том числе в регионах ЦФО, где сконцентрировано наибольшее количество экспортеров АПК в стране с долей 23%. Мы видим, что действующие компании-экспортеры наращивают обороты, но этого недостаточно. Для выполнения майских указов Президента РФ на внешние рынки должны выйти новые участники. РСХБ готов выступить в качестве площадки для кооперации аграриев и оказать необходимую поддержку ‒ как финансовую, так и консультационную. В 2018 году РСХБ направил 774,3 млрд рублей на развитие агросектора ЦФО, это больше результата 2017 года на 11,7%», ‒ подчеркнул Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.

По итогам 2018 года Россельхозбанк увеличил кредитный портфель экспортеров АПК в ЦФО на 7,3%, до 11,7 млрд рублей. Наибольшие объемы кредитов предоставлены экспортерам АПК в Белгородской, Московской и Липецкой областях. Объем обслуживаемой Банком внешнеэкономической деятельности в ЦФО превысил 1,4 млрд долларов.

За время работы РСХБ в регионе в экономику Тульской области направлено порядка 90 млрд рублей, в том числе в АПК – 58,5 млрд рублей. Кредитный портфель РСХБ в регионе составляет свыше 11,7 млрд рублей.