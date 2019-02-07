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Эксперт РА подтвердил рейтинг Связь-Банка на уровне ruA, прогноз развивающийся

7 февраля 2019

Эксперт РА подтвердил рейтинг кредитоспособности Связь-Банку (группа ВЭБ) на уровне ruA c прогнозом «развивающийся» и статусом «под наблюдением».

Как отмечается в пояснении Эксперт РА, рейтинг банка определен умеренно сильными рыночными позициями, приемлемой достаточностью капитала, адекватным уровнем ликвидности, а также невысоким качеством активов и удовлетворительным уровнем корпоративного управления. Сохранение развивающего прогноза и статуса «под наблюдением» обусловлено стратегической неопределенностью развития банка в условиях возможной смены собственника. До момента изменения акционера ВЭБ.РФ продолжит оказывать поддержку ликвидности и проводить работу по улучшению структуры баланса Банка. 

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным.


/ СИА /
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