Авторынок удержался в плюсе, но ничего хорошего от будущего на нем не ждут

Российский авторынок в январе удержался от падения, начав год символическим ростом на 0,6%, несмотря на увеличение НДС и смещение части спроса на декабрь. В АЕБ, ведущей статистику, считают это хорошим результатом «в сложившейся ситуации». Автодилеры и аналитики ожидают стагнации в первом полугодии при некотором оживлении продаж во втором с нулевым либо небольшим ростом по итогам года.

Продажи легковых автомобилей и LCV в России в январе выросли на 0,6%, до 103,1 тыс. штук, сообщила АЕБ. Глава комитета автопроизводителей ассоциации Йорг Шрайбер подчеркивает, что это «положительный результат, особенно учитывая повышение ставки НДС на 2% с 1 января». Самый быстрый долевой рост показали Genesis и Geely (на 279% и 232% соответственно), абсолютный — третья по объемам продаж Hyundai (на 2,1 тыс. машин, 24%) и шестая в рейтинге Skoda (более чем на 1 тыс. машин, 23%). Лидер рынка АвтоВАЗ увеличил продажи на 3%, следующая за ним Kia — на 2%. Лидером падения и в абсолютном, и в относительном выражении стал Ford, чьи продажи снизились на 44%, до 1,7 тыс.

Общий результат выглядит очень скромным по сравнению с итогами 2018 года, когда рынок вырос на 12,8%, до 1,8 млн машин, а в денежном выражении (данные РОАД) — на 20,8%, до 2,38 трлн руб., что без учета инфляции формально вывело сегмент на докризисный. Однако в 2019 год и эксперты, и участники отрасли смотрели с пессимизмом, который результаты января оправдывают. «Пока, к сожалению, мы видим снижение клиентской активности, чему способствовал повышенный спрос в декабре,— говорят в автодилере "Авилон".— Клиенты под влиянием изменения ставки НДС и подорожания у ряда брендов стремились купить автомобиль по выгодным ценам, что отразилось на продажах начала января. Мы входим во второй месяц года со сдержанными ожиданиями».

«Наши результаты по группе компаний также на уровне прошлого года, мы в рынке,— отмечает руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК "Автоспеццентр" Александр Захаров.— Такой уровень продаж, несмотря на рост НДС, обеспечен ажиотажем клиентов к прошлогодним стокам по цене 2018 года и ожидающимся ростом цен в феврале. Кроме того, статистика АЕБ включает в том числе и корпоративные продажи, а исходя из нашего опыта могу отметить, что часть сделок декабря были закрыты только в январе».

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» считает даже такой условный рост в январе успехом — эксперт ожидал падения на фоне повышения цен в среднем на 2–6%. Он также оптимистичнее дилеров в прогнозах, ожидая увеличения продаж машин по итогам 2019 года на 6–7%.

Наталья Скорлыгина