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в Иркутской области пассажир остановил автобус, водитель которого потерял сознание (видео)

7 февраля 2019

В Шелехове  водитель рейсового автобуса потерял сознание прямо на маршруте. Один из пассажиров заметил, что водитель упустил управление, и автобус начал съезжать в кювет. Мужчина успел дотянуться до руля и выровнять колеса. Совместно с другим пассажиром он переключил коробку передач, нажал на тормоз и остановил автобус.

                   

Благодаря этому удалось избежать ДТП, никто в салоне не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Когда автобус остановился, очевидцы вызвали бригаду скорой помощи,и попытались привести в чувство водителя. Однако 63-летний шофер скончался на руках у медиков.

Точная причина смерти пока неизвестна.

Пассажир, предотвративший аварию, оказался пенсионером МВД подполковником в отставке. 

Видео: 38.мвд.рф


/ СИА /
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