Расширение присутствия в России положительно отразится на динамике акций McDonald's

McDonald's собирается увеличить инвестиции в развитие сети на российском рынке на 40% в 2019 году по сравнению с прошлый годом.

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:— На отечественный рынок приходится малая часть совокупного объема продаж McDonald's, доля ресторанов в нашей стране составляет 6% от общемировой. Между тем, на мой взгляд, Россия — это быстрорастущий рынок, способный дополнить более насыщенные, например американский.

Полагаю, компания расширяет сеть в связи с благоприятной конъюнктурой локального рынка. McDonald's уменьшает логистические издержки путем сокращения цепочек поставок, сотрудничая с местными поставщиками, что, в свою очередь, обеспечивает защиту ведения бизнеса на территории России в случае усиления санкций против нее. Подобный сценарий уже был реализован в 2014 году, после присоединения Крыма. Стоит отметить еще одно преимущество работы с местными поставщиками: это ослабление риска волатильности валютных курсов.

Ожидаю, что решение расширить присутствие на российском рынке положительно отразится на динамике акций McDonald's, которые могут вырасти на 10% в случае успешной реализации стратегического плана компании по продвижению во всем мире. Полагаю, выручка сети фастфуда способна увеличиться примерно на 4,5% в 2019 году.