Инфляция в России в январе достигла 5%

С начала января 2019 года индекс потребительских цен в России бодро пошла вверх, увеличившись на 5% в годовом исчислении. По данным Росстата, по сравнению с декабрем 2018 года январские результаты выглядят также тревожно: в месячном исчислении индекс потребительских цен в РФ вырос на 1%. Товары и услуги в декабре подорожали в годовом исчислении практически одинаково – в каждом из этих сегментов рост цен составил 5% к январю 2018 года.

Наталья Мильчакова, финансовый аналитик Альпари:

– Сильнее всего выросли цены на продовольствие (на 5,5% в годовом исчислении, хотя без учета плодоовощной продукции, традиционно дорожающей в январе, рост цен составил только 5,2%). Цены на непродовольственные товары в январе прибавили только 4,5% год-к-году. В январе продолжили дорожать «роковые яйца», которые стали одним из главных ускорителей декабрьской инфляции, не отставали и цены на сахар-песок. Эти товары, если верить Росстату, подорожали на 26,9% и 30,9%, соответственно.

Скакнули вверх в январе цены на мясо и птицу (на 10.6%), кроме, как утверждает Росстат, свинины, которая подешевела в январе даже на 0,4% (это, наверное, в преддверии наступающего года Свиньи или Кабана по восточному календарю). Повысились цены также на фрукты и овощи (на 7,3%), на хлеб (на 5,8%), и практически на все остальные виды продуктов питания. Единственные виды продовольствия, которые подорожали не очень сильно – растительное масло (рост на 1,8%) и, как ни странно, алкогольные напитки, подорожавшие, несмотря на длительные праздники в январе, только на 1,9%.

Автомобильный бензин в январе 2018 года подорожал на 9,8% в годовом исчислении, а по сравнению с декабрем вырос в цене, согласно Росстату, только на 0,8%. Также сильно подорожали в годовом исчислении табачные изделия (на 9,9% в годовом исчислении), а цены на остальные товары росли примерно в пределах роста непродовольственной инфляции.

Личную инфляцию в январе население, по данным Банка России оценило в 10,1%, то есть вдвое выше, чем данные Росстата. Мы полагаем, что по итогам текущего года инфляция потребительских цен составит 5,2-5,5%.