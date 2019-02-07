Фестиваль ледовых скульптур «Живи на Байкале» 2 марта откроется в Листвянке

Фестиваль ледовых скульптур «Живи на Байкале» откроется 2 марта 2019 года в поселке Листвянка Иркутского района. Ледовые скульптуры выстраиваются прямо на льду озера. Там же будут расположены сцена, ярмарочные домики, шатры и юрты, каток в форме Солнца, детский городок с горками и каруселями. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Иркутского района.

Во время открытия перед гостями фестиваля выступят творческие коллективы, пройдут викторины и конкурсы. Кроме того, состоятся мастер-классы по изготовлению фигур из байкальского льда. В этот же день на льду Байкала пройдет хоккейный матч. В завершении мероприятия будет организован праздничный салют.