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Фестиваль ледовых скульптур «Живи на Байкале» 2 марта откроется в Листвянке

7 февраля 2019

Фестиваль ледовых скульптур «Живи на Байкале» откроется 2 марта 2019 года в поселке Листвянка Иркутского района. Ледовые скульптуры выстраиваются прямо на льду озера. Там же будут расположены сцена, ярмарочные домики, шатры и юрты, каток в форме Солнца, детский городок с горками и каруселями. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Иркутского района.

Во время открытия перед гостями фестиваля выступят творческие коллективы, пройдут викторины и конкурсы. Кроме того, состоятся мастер-классы по изготовлению фигур из байкальского льда. В этот же день на льду Байкала пройдет хоккейный матч. В завершении мероприятия будет организован праздничный салют.

<p>Фото: irkraion.ru</p>

Фото: irkraion.ru


/ СИА /
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