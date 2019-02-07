Муниципалитеты Иркутской области: Снятие санкций с РУСАЛа позволяет строить новые планы на будущее

Снятие санкций с РУСАЛа, En+ и «ЕвроСибЭнерго» стало позитивной новостью не только для самих этих компаний, но и для территорий, где они работают. Своим мнением о происходящем с региональными СМИ поделились эксперты – представители муниципальной власти.

Максим Модин, мэр Шелеховского муниципального района: «РУСАЛ как социально-ответственное предприятие активно участвует в развитии нашей территории. Это различные социальные мероприятия, помощь образованию, помощь культуре, помощь спорту. И я уверен, что с новой прибыли, которая у них появится, РУСАЛ сможет более активно вкладывать в модернизацию своего производства. И, соответственно, это улучшит значительно экологию Шелеховского района».

Сергей Серебренников, мэр города Братска: «Я очень рад, что всё-таки возобладал разум, и сегодня санкции отменены. Для нас это означает, что завод и дальше будет стабильно работать. Все те мероприятия, которые были запланированы, сегодня обеспечены финансированием в полном объёме. Мы знаем, сколько усилий для преодоления санкционных проблем приняло руководство РУСАЛа, Олег Владимирович Дерипаска в том числе».

Ранее решающую роль собственника компаний в снятии санкций подчеркивали и федеральные эксперты.

Константин Ремчуков, главный редактор «Независимой газеты»: «В целом эффект – вот кто выиграл от того, что РУСАЛ договорился, он, конечно, производит большое впечатление. Там рабочие сохранили свои рабочие места – иначе пришлось бы их закрывать, первое, в Европе, в Европейском союзе 75 тысяч рабочих включены в глобальные цепочки стоимости по переработке этого алюминия именно от РУСАЛа – 75 тысяч человек! И вообще, мировой рынок оценил способность РУСАЛа договариваться, как выдающуюся дипломатическую».

Позитивный эффект от отмены санкций для Иркутской области – это лишь малая часть положительных изменений для всей страны. Более того, ведущие независимые эксперты отмечают огромную роль происходящего в контексте мировой экономики. Дальнейшая поддержка санкций создала бы серьёзный дефицит алюминия на международном рынке, и для решение этой проблемы потребовались бы миллиардные вложения.