Усольский родильный дом открылся после капитального ремонта

В новом родильном доме города Усолье-Сибирское женщины смогут получить медицинскую помощь любой сложности, не выезжая для этого в областной центр. Об этом заявил губернатор региона Сергей Левченко сегодня, открывая медицинское учреждение после капитального ремонта.

После реорганизации ОГБУЗ «Усольская городская больница» Усольский родильный дом вошел в состав городской больницы. Ремонтные работы в родильном доме начали в 2017 году. Медицинской помощь беременным и роженицам оказывали в гинекологическом отделении городской больницы, сообщили в пресс-службе Правительства Иркутской области.

– В 2019 году городу Усолье-Сибирское исполняется 350 лет. Думаю, со мной все согласятся, что завершение капитального ремонта и открытие Усольского родильного дома – огромный подарок усольчанам и всем жителям Усольского района к этому прекрасному празднику. На проведение капремонта из областного бюджета было направлено более 190 млн рублей – с учетом оснащения роддома всем необходимым медоборудованием. В новом родильном доме медики планируют принимать до 1000-1200 родов в год, что соответствует потребностям города, – подчеркнул Сергей Левченко.

Основное здание родильного дома было построено в 1987 году, не является типовым, капитальный ремонт ни разу не проводился. Учреждение реконструировано с разделением потоков поступающих женщин, с учетом их анамнеза, на физиологическое и обсервационное отделения, начиная с приемного отделения.

В 2017 году проведен первый этап капитального ремонта на сумму 46,7 млн рублей. Были заменены инженерные системы водоснабжения и канализации, отопления, электрооборудования и электроосвещения, лифт, кровля с утеплением, выполнены ремонтно-строительные работы, пусконаладочные работы силового электрооборудования и электроосвещения, лифтового оборудования. Также выполнены работы по усилению конструктивных элементов и проемов, устройство нового фасада здания с утеплением, новой отмостки, входных групп, пандусов.

Кроме того, заменено лечебное газоснабжение, на эти цели из областного бюджета было выделено 53,3 млн рублей.

На проведение второго этапа капитального ремонта в 2018 году направлено 44,7 млн рублей. Была установлена новая система вентиляции, заменены оконные блоки, установлены системы видеонаблюдения, пожарная сигнализация, проведены отделочные работы.

– На приобретение оборудования родильного дома из областного бюджета выделено более 40 млн рублей. Здесь установлены аппараты наркозно-дыхательный и искусственной вентиляции легких с увлажнителем и монитором параметров дыхания, четыре реанимационных комплекса для новорожденных и другое высокотехнологичное оборудование, – сказал министр здравоохранения региона Олег Ярошенко.

Губернатор подчеркнул, что параллельно с укреплением материально-технической базы решался и кадровый вопрос. В 2018 году на постоянной основе в родильный дом и женскую консультацию приняты два врача акушера-гинеколога, врач-неонатолог, врач анестезиолог-реаниматолог, который в настоящее время проходит первичную переподготовку по неонатологии, врач ультразвуковой диагностики.

– Современное учреждение родовспоможения определяет будущее любого города. У нас всего 11 учреждений второго уровня, это те роддома, где оказывается полный объем медицинской помощи. Для усольчан это настоящий подарок. Очень правильно, чтобы в таком крупном городе был современный родильный дом, – сказала главный акушер-гинеколог Иркутской области Наталья Протопопова.