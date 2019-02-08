HeadHunter: 85% офисных работников Иркутска хотят работать удаленно

Как соискатели из Иркутска относятся к удалённой работе? Рассказывает служба исследований HeadHunter.

Оказалось, что в офисе работают 79% кандидатов нашего города, еще 9% в качестве фрилансеров, а 12% работают удаленно, будучи штатными сотрудниками компании. Чаще всего это специалисты из сфер маркетинга, рекламы и PR, искусства, развлечений и масс-медиа и юристов. Среди тех, кто сейчас работает в офисе, почти половина имела опыт работы удалённо, в качестве фрилансера или удаленного сотрудника.

Подавляющее большинство офисных работников (85%) рассматривают в будущем возможность работать удалённо: 23% говорят про удалённую работу на фрилансе, ещё 62% — про удалённую работу в штате компании.

Возможность самостоятельно распределять своё рабочее время — главный плюс удалённой работы, по мнению 83% соискателей. Ещё 55% среди плюсов выделили экономию времени и денег на дорогу до работы. Для 70% плюсом является то, что можно работать из другого региона или даже страны, а 55% довольны, что им никто не мешает работать

Ограниченный карьерный и профессиональный рост является основным минусом удалённой работы по мнению 40% соискателей. Нехватку очного общения по рабочим вопросам рассматривают как минус 38% соискателей. Для 38% минусом является отвлечение на различные бытовые вопросы.