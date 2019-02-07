Особый режим работы ввели на ВСЖД из-за сильных холодов

Для обеспечения безопасности движения пассажирских и грузовых поездов ВСЖД перешла на особый режим работы, приняты дополнительные меры безопасности. В условиях экстремально низких температур все системы и механизмы железнодорожного транспорта подвергаются максимальной нагрузке. Организовано круглосуточное дежурство руководителей дирекций и оперативных служб. Фото: train-photo.ru

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, в минувшие дни ниже всего столбик термометра опускался на станциях Киренга, Кунерма и Усть-Илимск, там температура достигала -50⁰.

Особое внимание железнодорожников обращено на состояние пути и искусственных сооружений. В частности, дважды в сутки проводится обход и осмотр инфраструктуры. При этом одиночные обходы запрещены.

Максимально задействованы вагоны-путеизмерители и вагоны-дефектоскопы. Осуществляется постоянный мониторинг состояния энергооборудования и устройств автоматики, с помощью которых регулируется движение поездов. Также усилен контроль технического состояния электровозов и тепловозов, отправляющихся в поездки.

Производится сверхнормативная заправка углем пассажирских поездов. Предусмотрено их дополнительное снабжение твердым топливом и по маршруту следования.

Движение поездов на Восточно-Сибирской железной дороге осуществляется в штатном режиме.

