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Особый режим работы ввели на ВСЖД из-за сильных холодов

7 февраля 2019

Для обеспечения безопасности движения пассажирских и грузовых поездов ВСЖД перешла на особый режим работы, приняты дополнительные меры безопасности. В условиях экстремально низких температур все системы и механизмы железнодорожного транспорта подвергаются максимальной нагрузке. Организовано круглосуточное дежурство руководителей дирекций и оперативных служб. 

<p>Фото: train-photo.ru</p>

Фото: train-photo.ru

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, в минувшие дни ниже всего столбик термометра опускался на станциях Киренга, Кунерма и Усть-Илимск, там температура достигала -50⁰.

Особое внимание железнодорожников обращено на состояние пути и искусственных сооружений. В частности, дважды в сутки проводится обход и осмотр инфраструктуры. При этом одиночные обходы запрещены. 

Максимально задействованы вагоны-путеизмерители и вагоны-дефектоскопы. Осуществляется постоянный мониторинг состояния энергооборудования и устройств автоматики, с помощью которых регулируется движение поездов. Также усилен контроль технического состояния электровозов и тепловозов, отправляющихся в поездки.
Производится сверхнормативная заправка углем пассажирских поездов. Предусмотрено их дополнительное снабжение твердым топливом и по маршруту следования.
Движение поездов на Восточно-Сибирской железной дороге осуществляется в штатном режиме.
 


/ СИА /
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