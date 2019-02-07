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На 1,3 % меньше электроэнергии израсходовали сибиряки в январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года

7 февраля 2019

По информации Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири», потребление электроэнергии в Объединённой энергосистеме (ОЭС) Сибири в январе 2019 года составило 20375,3 млн кВт•ч, что на 1,3 % меньше аналогичного показателя 2018 года. Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Сибири складываются из показателей энергосистем республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской и Омской областей. 

В январе 2019 года электростанции ОЭС Сибири выработали 20030,3 млн кВт•ч, что на 0,5 % меньше чем в январе 2018 года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири в январе 2019 года несли ТЭС и электростанции промышленных предприятий, выработка которых составила 12104,5 млн кВт•ч, что на 8,0 % меньше, чем в январе 2018 года. Выработка ГЭС за первый месяц 2019 года составила 7924,0 млн кВт•ч (на 13,7 % больше, чем за январь 2018 года).


/ СИА /
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