Вернуть в бюджет 50 млн рублей необходимо строительной компании Ангарска

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области обратилось в Арбитражный суд региона с исковым заявлением о взыскании с ЗАО «Стройкомплекс» в доход бюджета Иркутской области 50 миллионов рублей. Средства были предоставлены ангарскому предприятию в августе 2013 года.

Компания получила одну субсидию из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных со строительством объектов инженерной инфраструктуры и автомобильных дорог общего пользования для инвестиционного проекта «Малоэтажный жилой комплекс «Бобры» в Ангарске – на сумму 44,5 млн рублей. Вторая субсидия была предоставлена из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту, полученному в российской кредитной организации на реализацию этого инвестиционного проекта, в размере 5,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, по результатам проверки было обнаружено нарушение ЗАО «Стройкомплекс» условий предоставления субсидий. Согласно Бюджетному кодексу РФ, в случае нарушения получателями субсидий условий, установленных при их предоставлении, указанные средства подлежат возврату в соответствующий бюджет, то есть в региональную казну.

В феврале 2018 года Арбитражный суд Иркутской области удовлетворил требования министерства строительства и обязал ЗАО «Стройкомплекс» вернуть в бюджет Иркутской области 50 млн рублей. В июне того же года Четвертый арбитражный апелляционный суд в удовлетворении апелляционной жалобы ЗАО «Стройкомплекс» на решение суда отказал. А в сентябре 2018 года Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа, рассмотрев кассационную жалобу ЗАО «Стройкомплекс», постановил решение Арбитражного суда Иркутской области и постановление Четвёртого арбитражного апелляционного суда по тому же делу отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

При новом рассмотрении дела суду были предоставлены дополнительные доказательства несоответствия ЗАО «Стройкомплекс» требованиям, предъявляемым положением о предоставлении субсидий к юридическим лицам, а также к реализуемым ими инвестиционным проектам: жилые помещения в инвестиционном проекте «Бобры» не соответствовали условиям отнесения их к экономическому классу в связи с отсутствием внутренней отделки, а также в связи с превышением стоимости их реализации над стоимостью, установленной министерством на момент проведения отбора. Также, у ЗАО «Стройкомплекс» на момент отбора в 2013 году отсутствовали отдельные документы, наличие которым являлось обязательным условием для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидий.

7 февраля 2019 года решением Арбитражного суда Иркутской области требования министерства удовлетворены в полном объеме, ЗАО «Стройкомплекс» обязано вернуть в областной бюджет субсидии в размере 50 млн рублей, полученные в 2013 году с нарушением. У ответчика в течение месяца после принятия решения арбитражным судом первой инстанции остается право на подачу апелляционной жалобы.