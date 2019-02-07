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На 47% сократилось количество незаконных рубок в 2018 году

7 февраля 2019

Сенаторы Совета Федерации отметили динамику снижения площадей лесных пожаров в Иркутской области
Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда выступил с докладом о состоянии лесного хозяйства Приангарья на совещании под руководством Председателя Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ Андрея Кутепова.

Увеличилась налоговая отдача от предприятий лесопромышленного комплекса на 72% по сравнению с 2017 годом, и выросли на 48% поступления в федеральный бюджет. Кроме этого 2018 год стал первым годом за последние десятилетия, когда не зафиксирован рост незаконных рубок. Наоборот, по информации минлескома области, благодаря реализации пилотного проекта по маркировке древесины, а также грамотному взаимодействию с правоохранительными органами количество нелегальных рубок удалось сократить на 47%. 
– По сравнению с 2017 годом количество лесных пожаров в Иркутской области уменьшилось в 1,7 раза, а их площадь уменьшилась в 3,3 раза. В течение первых суток на землях лесного фонда ликвидировано 407 возгораний – 64,4 % от общего числа. Правительством региона планируется создание 12-ой ПХС-3 типа в Нижнеилимском районе за счет средств бюджета Иркутской области, – рассказал Сергей Шеверда. 

 


/ СИА /
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