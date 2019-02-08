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Михаил Задорнов: «Санация банка «Открытие» завершена»

8 февраля 2019

Банк сейчас выполняет все необходимые нормативы и регуляторные требования Банка России и работает полностью в рыночных условиях. Остается только юридическое оформление этого процесса. Фактическая дата завершения санации будет определена на заседании совета директоров банка. Об этом на пресс-конференции по итогам 2018 года в четверг заявил президент-председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

По предварительным данным, чистая прибыль по МСФО «ФК Открытие» за 2018 год составила 90 млрд рублей. Банком рассматривается вопрос о выплате главному акционеру – ЦБ РФ – дивидендов по итогам 2018 года.

Чистая прибыль «Росгосстраха» (входит в группу ФК «Открытие») предварительно составила в 2018 году 6 млрд рублей, а сборы за год - 70 млрд рублей.


/ СИА /
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