В Иркутской области завершено строительство новой линии электропередачи «Тира – Надеждинская»

ФСК ЕЭС завершила строительство энерготранзита в Иркутской области в рамках макропроекта электроснабжения БАМа и Транссиба.

ЛЭП «Тира – Надеждинская»

Новая линии электропередачи 220 кВ «Тира – Надеждинская» входит в число ключевых объектов, возводимых для обеспечения надежного электроснабжения Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Протяженность ЛЭП по двум цепям составила порядка 300 км. Энергообъект также позволит обеспечить питание нефтеперекачивающих станций трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан».

Двухцепная воздушная линия «Тира – Надеждинская» проходит по труднодоступным районам севера Иркутской области и пересекает 38 рек в бассейне Лены. В ходе строительства было смонтировано более 900 км провода, установлено 363 металлических решетчатых опор новой конструкции, разработанной научно-техническим центром ФСК ЕЭС. За счет увеличения пролетов опор удалось на 20% уменьшить затраты на строительство и ускорить реализацию проекта. Согласно прогнозам, благодаря применению данного решения эксплуатационные расходы будут снижены также в объеме до 20%.

Развитие системы внешнего электроснабжения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей – крупнейший из проектов ФСК ЕЭС. На территории Сибири и Дальнего Востока запланирована реализация 21 мероприятия (титула). Полная стоимость макропроекта превышает 105 млрд рублей. Завершено два титула, в стадии строительства в настоящее время находятся восемь объектов.

В Иркутской области ФСК ЕЭС возводит подстанцию 220 кВ «Сухой Лог» и отходящие линии электропередачи общей протяженностью 588 км. Ввод в эксплуатацию нового крупного питающего центра позволит решить проблему энергоснабжения дефицитного Бодайбинского района Иркутской области, обеспечить надежное электроснабжение целого ряда инфраструктурных объектов и промышленных потребителей, включая объекты БАМа, ВСТО, предприятия золотодобывающей компании «Полюс».

Кроме того, для развития электросетевой инфраструктуры Восточной Сибири ФСК ЕЭС завершает строительство подстанции 500 кВ «Усть-Кут» и ведет реализацию мероприятий по строительству подстанции 500 кВ «Нижнеангарская», линии электропередачи 220 кВ (в габаритах 500 кВ) «Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут» №2 и 500 кВ «Усть-Кут – Нижнеангарская».