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Альфа-Банк и Связной | Евросеть: каждый 3-й покупатель в России выбрал смартфон с NFC

8 февраля 2019

Альфа-Банк и Связной | Евросеть сообщают о росте популярности смартфонов с поддержкой бесконтактной оплаты. За 2018 год их было продано 11 млн на сумму 304 млрд рублей, что больше на 41% и 36%, чем годом ранее. При этом общий объём продаж смартфонов с NFC от всех проданных в России смартфонов в денежном выражении составил 65%.

Средняя стоимость смартфона с NFC по итогам ушедшего года составила 27 700 рублей, а стоимость самых доступных смартфонов с этой функцией — 3500 рублей. Среди брендов лидерами стали Apple, Samsung, Honor/Huawei.

«Мы видим большой рост популярности телефонов с функцией NFC. Функция стала настолько популярной, что с прошлого года мы предлагаем клиентам возможность мгновенного выпуска карты и онлайн-загрузки ее в Apple Pay или Google Pay, без получения пластика. Число платежей через телефон выросло в 2018 году в 5 раз по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, в 2017 году Альфа-Банк внедрил функцию снятия денежных средств в банкомате без карты, с авторизацией при помощи NFC-смартфона, — отметил директор по работе с партнерами розничного бизнеса Альфа-Банка Даниил Поколодный. — Поэтому неудивительно, что большинство карт, которые наши клиенты получают в Связном, сразу же токенизируются и ими начинают платить при помощи смартфона».

«Смартфоны с функцией NFC стали для россиян уже привычным платёжным инструментом. На это влияет как появление платёжных систем Google Pay и Samsung Pay, так и повсеместное развитие банковской экосистемы в России. Сегодня оплатить покупки с помощью смартфона можно уже практически везде — в любом магазине, в кофейне, в метро, в музее и во многих других местах», — подчеркивает вице-президент по продажам Связной | Евросеть Давид Борзилов.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Объединенная компания Связной | Евросеть — крупнейшая в мире* розничная сеть в сегменте высоких технологий. У компании 5,5 тысяч магазинов в 1300 городах России, более 30 тысяч продавцов-консультантов, которые обслуживают более 2 миллионов покупателей в день.

Компания является лидером е-commerce в своем сегменте, продолжает активное развитие собственной платформы онлайн-продаж и реализацию стратегии омниканального развития.

Глубокая интеграция с производителями высоких технологий и разработчиками различных сервисов позволяет компании создавать уникальные и совершенно неожиданные возможности для клиентов. Миссия компании — сделать позитивным опыт взаимодействия человека с технологиями.

* По числу собственных магазинов, работающих в сети


/ СИА /
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