Сбербанк открывает площадку для общения инженеров и архитекторов проектов совместной разработки

Сбербанк совместно с дочерней компанией «Сбербанк-Технологии» открывает площадку для общения инженеров и архитекторов с контрибьютерами Open Source-проекта Apache Ignite.

Open Source-проекты — программы с открытым исходным кодом, к работе над которыми может присоединиться любой желающий. Практика Open Source развивается в крупных мировых технологических компаниях, способствуя внедрению инноваций.

Подобные проекты для инженера — не только эффектная строчка в резюме, но и ценный опыт проектирования и реализации распределенных отказоустойчивых решений, способных обеспечить высокую производительность для задач разного класса и востребованных на мировом ИТ-рынке. Практика совместной разработки для компании — возможность стать не пользователем, а владельцем Open Source-продукта и быть в тренде развития информационных технологий.

Антон Чураев, исполнительный директор Департамента базовых платформенных компонентов АО «Сбербанк Технологии»:

«Open Source позволяет внедрять инновации, концентрируя усилия разработчиков и компании на развитии своих конкурентных преимуществ, сокращая сроки вывода продуктов на рынок. Часть Open Source-проектов уже сегодня де-факто являются индустриальными стандартами, хотя многие из них имеют высокий порог входа для клиентов. Поэтому одной из ключевых задач нашей работы является повышение доступности таких проектов».

Первая встреча на площадке будет посвящена обсуждению базовых процессов, использованию паттернов и антипаттернов взаимодействия и развития в проекте, а также дизайну продукта Service Grid и возможностям его развития.

Встреча пройдет 26 февраля в Agile Home Сбербанка по адресу: Москва, Кутузовский пр-т, 32, корп. 1. Начало в 19:00.

Зарегистрироваться на мероприятие: https://sberteh.timepad.ru/event/868480/