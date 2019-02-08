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В январе Сбербанк заработал чистую прибыль в размере 73,7 млрд руб. Банк опубликовал финансовые результаты по РСБУ

8 февраля 2019

ПАО Сбербанк опубликовал финансовые результаты по итогам января 2019 года по российским правилам бухгалтерского учета (неконсолидированные данные).

Показатели в пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике ПАО СбербанкОбращаем внимание, что в 2019 году изменились правила российского бухгалтерского учета в рамках сближения с МСФО, в том числе перехода на стандарт МСФО9. Данные на 1 января 2019 года не учитывают события после отчетной даты.  

Ключевые факты января:

  • В январе банк заработал чистую прибыль в размере 73,7 млрд руб.
  • Банк выдал рекордный для января объем кредитов частным клиентам – 220 млрд руб.
  • Корпоративным клиентам выдано 670 млрд руб.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка А.В. Морозов:

 «Характерные сезонные особенности января – снижение деловой активности и отток вкладов в период новогодних каникул – в этом году проявились в меньшей степени. Отток вкладов в реальном выражении был меньше прошлогоднего, а физическим лицам выдан рекордный для января объем кредитов. Это создает хорошие предпосылки для роста процентного дохода в течение года».

 

Комментарии по итогам января:

Чистый процентный доход практически не изменился относительно января прошлого года и составил 102 млрд руб. Рост объемов бизнеса был компенсирован увеличением стоимости привлеченных средств.

Чистый комиссионный доход вырос на 12,6% и составил 30 млрд руб. Главные факторы роста: операции с банковскими картами, расчетные операции и банковские гарантии.

Операционные расходы выросли относительно января прошлого года на 7,7%, отношение расходов к доходам составило 29,2%. На темп роста расходов в первом полугодии 2019 года будет влиять перевод сотрудников дочерней компании АО «Сбербанк-Технологии» в ПАО Сбербанк, проведенный во второй половине прошлого года.

Расходы на совокупные резервы в январе составили 7,6 млрд руб. Значительное влияние на объем расходов оказала переоценка резервов по валютным кредитам в результате укрепления рубля. На 1 февраля объем сформированных резервов превышает просроченную задолженность в 2,6 раза.

Прибыль до уплаты налога на прибыль за январь составила 86,8 млрд руб., чистая прибыль составила 73,7 млрд руб.

 

Активы в январе сократились на 1,1% до 26,7 трлн руб. за счет переоценки валютных статей. В реальном выражении активы банка за месяц практически не изменились.

В январе корпоративным клиентам выдано кредитов на 670 млрд руб. Кредитный портфель без учета валютной переоценки сократился на 0,5%  до 13,3 трлн руб., при этом рублевый портфель вырос на 0,7%.

Частным клиентам в январе выдано 220 млрд руб. кредитов – максимальный объем для января. Портфель розничных кредитов увеличился на 1,0% и превысил 6,2 трлн руб.   

Объем просроченной задолженности в январе вырос на 73 млрд руб. Основные факторы: методологические изменения по учету просроченной задолженности в РПБУ (выделение просроченной задолженности по цессиям в соответствии с новыми правила учета), а также процедура плановой реструктуризации задолженности крупного международного ритейлера, в рамках которой рост просроченной задолженности носит временный характер. Доля просроченной задолженности в портфеле банка составила 2,5%, что существенно ниже среднего уровня по остальным российским банкам – 7,5% на 1 января 2019 года.

Портфель ценных бумаг в январе сократился на 4,3% до 2,8 трлн руб. преимущественно за счет погашения облигаций Банка России и еврооблигаций Российской Федерации, номинированных в долларах США.

Средства физических лиц в реальном выражении сократились в январе на 326 млрд руб. или на 2,5% за счет сезонного оттока средств со счетов банковских карт в новогодний период, что меньше оттока прошлого января. Отток средств физических лиц был полностью компенсирован притоком средств на счета юридических лиц: 440 млрд руб. или 6,3% в реальном выражении. В результате совокупные средства клиентов за январь выросли  в реальном выражении на 0,6%.

Банк снизил остаток наличных денежных средств на 93 млрд руб. или 13,9% после окончания новогодних праздников.

 

Базовый и основной капиталы Сбербанка в январе сократились на 72 млрд руб. за счет роста регуляторных вычетов* и составили 3 096 млрд руб. В расчет базового и основного  капитала не включена чистая прибыль за второе полугодие 2018 года, что будет сделано после проведения годового аудита.

На динамику общего капитала помимо роста регуляторных вычетов оказали влияние заработанная прибыль и плановое снижение признаваемой в капитале части субординированного долга от Банка России. В результате общий капитал сократился за месяц на 73 млрд руб. до 4 188 млрд руб.

Активы, взвешенные с учетом риска, снизились за месяц на 437 млрд руб. во многом под влиянием валютной переоценки балансовых статей, а также расчетов с международными платежными системами.

Нормативы достаточности капитала в январе практически не изменились.

 

Капитал, млрд руб.

1 фев'19**

1 янв19

изменение

Базовый

3 096

3 168

-2.3%

Основной

3 096

3 168

-2.3%

Общий

4 188

4 261

-1.7%

Достаточность капитала, %

 

 

 

Базового Н1.1, мин. 4,5%

11.0%

11.1%

-0.1 п.п.

Основного Н1.2, мин. 6,0%

11.0%

11.1%

-0.1 п.п.

Общего Н1.0, мин. 8,0%

14.9%

14.9%

-

Активы с учетом риска, млрд руб.

28 169

28 606

-1.5%

Показатели ПАО Сбербанк за январь 2019 года (РПБУ, неконсолидированные данные)

* Вычеты связаны с изменениями в Положении Банка России No646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)», вступившими в силу с 1 января 2019 года.

В отчетности МСФО данные вычеты не производятся.

** оперативные данные


/ СИА /
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