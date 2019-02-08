Россельхозбанк направил на развитие молочной отрасли 42 млрд рублей в 2018 году

6 февраля 2019 года состоялся Х съезд Национального союза производителей молока (Союзмолоко), генеральным спонсором которого выступил РСХБ. На съезде с приветственным словом выступил министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, который отметил, что в последние годы наблюдается повышение эффективности молочной отрасли, в том числе благодаря расширению форм государственной поддержки.

«Позитивной динамике способствует активная поддержка отрасли со стороны государства: это субсидии по инвестиционным и краткосрочным кредитам, субсидии, направленные на возмещение части затрат на строительство молочных ферм, на повышение продуктивности молочного скотоводства. Также поддержка оказывается малым формам хозяйствования и начинающим фермерам – в прошлом году гранты получили свыше 3 тыс. хозяйств», - подчеркнул он.



Для Россельхозбанка молочная отрасль – одно из приоритетных направлений в кредитовании АПК. Банк предоставляет финансовые ресурсы как на текущие, так и на инвестиционные цели, в том числе по программе льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых. В 2018 году Россельхозбанк предоставил производителям и переработчикам молочной продукции порядка 42 млрд рублей*.



На X съезде новым председателем «Союзмолоко» избран совладелец и президент холдинга «ЭкоНива» Штефан Дюрр. Обращаясь к участникам съезда уже в качестве главы союза, он поблагодарил министра сельского хозяйства и подтвердил готовность поддержать развитие экспортного потенциала России. «Мы продолжаем увеличивать производство. Хотелось бы, чтобы для отрасли была сохранена действующая поддержка, в том числе по инвестиционным кредитам. Важно сохранить и субсидии на повышение молочной продуктивности», - заявил Штефан Дюрр.



Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов поддержал избрание Штефана Дюрра, председателем правления Союзмолоко, отметив его колоссальный опыт в вопросах производства и переработки молочной продукции, понимание задач, стоящих перед производителями молока. «Мы оказываем значительную поддержку отечественному АПК, в том числе предприятиям молочной отрасли. Уверен, что назначение президента холдинга «ЭкоНива», крупнейшего в стране производителя молока и многолетнего партнера Россельхозбанка, Штефана Дюрра на должность Председателя Правления Союзмолоко придаст новый импульс развитию отрасли и будет способствовать повышению ее экспортного потенциала», - отметил Борис Листов.



* объемы финансирования рассчитаны исходя из кода ОКВЭД заемщика (разведение КРС молочного направления – 16,7 млрд рублей и производство молочной продукции – 7,5 млрд рублей), дополнительно включены объемы кредитования заемщиков других отраслей на цели реализации инвестиционных проектов молочного направления – 17,8 млрд рублей.