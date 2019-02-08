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Руководителем Казанского филиала Связь-Банка назначен Ильшат Миннемуллин

8 февраля 2019

Казанский филиал Связь-Банка возглавил Ильшат Миннемуллин. В новой должности И.Миннемулин будет отвечать за финансовую стабильность и прибыльность работы подразделения, а также за усиление позиций Связь-Банка в Республике Татарстан. 

Ильшат Миннемуллин родился в 1970 году в пос. Кукмор Татарской АССР. В 1995 году окончил Казанский финансово-экономический институт им. В.В. Куйбышева по специальности «Финансы и кредит».

Ильшат Миннемуллин начал трудовую деятельность в том же 1995 году в АГРОПРОМБАНКе, продолжил работу в АКБ «СБС-Агро», «Татагропромбанк» и «Татфондбанка». С 2009 года руководил Самарским и Барнаульским филиалами ОАО «АК БАРС» Банка. Более 7 лет он занимал руководящие должности – заместителя директора и директора – в филиале Банковского центра «ТАТАРСТАН» Банка ЗЕНИТ (ПАО). Частью команды Связь-Банка Ильшат Миннемуллин стал в ноябре 2018 года.

«Казанский филиал Связь-Банка 8 лет активно работает на финансовом рынке Татарстана, создавая конкуренцию его ведущим игрокам. Моя задача в новой должности – не только не растерять преимущества, наработанные предыдущим руководством, но и преумножить их. Уверен, что дружная команда профессиональных сотрудников Казанского филиала этого добьется, увеличив продажи и повысив качество обслуживания клиентов», – прокомментировал свое назначение Ильшат Миннемуллин.


/ СИА /
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