Руководителем Казанского филиала Связь-Банка назначен Ильшат Миннемуллин

Казанский филиал Связь-Банка возглавил Ильшат Миннемуллин. В новой должности И.Миннемулин будет отвечать за финансовую стабильность и прибыльность работы подразделения, а также за усиление позиций Связь-Банка в Республике Татарстан.

Ильшат Миннемуллин родился в 1970 году в пос. Кукмор Татарской АССР. В 1995 году окончил Казанский финансово-экономический институт им. В.В. Куйбышева по специальности «Финансы и кредит».

Ильшат Миннемуллин начал трудовую деятельность в том же 1995 году в АГРОПРОМБАНКе, продолжил работу в АКБ «СБС-Агро», «Татагропромбанк» и «Татфондбанка». С 2009 года руководил Самарским и Барнаульским филиалами ОАО «АК БАРС» Банка. Более 7 лет он занимал руководящие должности – заместителя директора и директора – в филиале Банковского центра «ТАТАРСТАН» Банка ЗЕНИТ (ПАО). Частью команды Связь-Банка Ильшат Миннемуллин стал в ноябре 2018 года.

«Казанский филиал Связь-Банка 8 лет активно работает на финансовом рынке Татарстана, создавая конкуренцию его ведущим игрокам. Моя задача в новой должности – не только не растерять преимущества, наработанные предыдущим руководством, но и преумножить их. Уверен, что дружная команда профессиональных сотрудников Казанского филиала этого добьется, увеличив продажи и повысив качество обслуживания клиентов», – прокомментировал свое назначение Ильшат Миннемуллин.