Солид Банк: Совершайте покупки и выиграйте квартиру!

Совершайте ежедневные покупки на любую сумму по карте "Мир" Солид Банка в период с 15 декабря 2018 г. по 15 марта 2019 г. и получайте возможность выиграть главный приз и другие ценные призы.



ГЛАВНЫЙ ПРИЗ 3 000 000 РУБЛЕЙ на карту «Мир» Солид Банка для покупки квартиры в финале акции!



Как получить шанс выиграть призы?

Совершайте ежедневные покупки картой «Мир» на любую сумму

Регистрируйте чеки на промо-странице https://super.mironline.ru/

Больше покупок – больше шансов выиграть ГЛАВНЫЙ ПРИЗ!

В конце каждой недели каждый участник, оплативший картой «Мир» не менее 3 покупок, получает шанс выиграть 500 рублей на телефон. Все держатели карт, совершившие с помощью «Мира» не менее 10 покупок за прошедший месяц, участвуют в розыгрыше 10 000 рублей.

А по итогам акции между самыми активными держателями карт «Мир» будет определен обладатель главного приза – 3 миллиона рублей на покупку квартиры.