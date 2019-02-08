Новые квитанции за мусор. Власти Иркутской области прокомментировали установленные тарифы

Тарифы в Иркутской области на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов ниже среднеарифметических значений на такие же услуги, чем в целом по России. Об этом сообщил на брифинге для журналистов руководитель региональной службы по тарифам Александр Халиулин. Он пояснил, что при подготовке реформы в Иркутской области сравнили данные со среднеарифметическими значениями по Российской Федерации и Сибирскому федеральному округу.

– Мы можем оперировать только среднеарифметическими значениями. Так как сравнивать непосредственно тарифы наши с тарифами, рассчитанными в других субъектах России, невозможно. В каждом регионе есть своя специфика. Например, в Красноярском крае установлено 17 тарифных зон. На территории Иркутской области - две зоны для действия региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами: Север и Юг. Для каждой утвержден и действует свой тариф, – отметил Александр Халиулин.

В то же время руководитель службы подчеркнул, что вопросов с внедрением новой системы обращения с ТКО и расчетом платы за эту услугу на уровне каждого региона остается еще довольно много. Их решение будет зависеть от изменений в федеральном законодательстве.

Напомним, что в регионе в зависимости от численности населения городов установлены нормативы по ТКО: 2,1 куб. м/чел. (0,085 куб. м/кв. м) по городам с населением свыше 100 тыс. человек (Иркутск, Братск, Ангарск) – норматив принят, исходя из существующего объема отходов, который зафиксирован в предшествующие периоды. По остальным населенным пунктам принят норматив 1,56 куб. м/чел., (0,063 куб. м/кв. м). Было решено сохранить существующую схему - рассчитывать оплату вывоза отходов с «квадратного метра». Об этом рассказал заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Евгений Ветров.

Что касается создания инфраструктуры, необходимой для перехода на новую систему обращения с ТКО, работы, начатые в предыдущие годы, продолжаются и в 2019 году.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков рассказал на брифинге, что в 2019 году в эксплуатацию был введен полигон ТКО в Казачинско-Ленском районе. Кроме того, в планах на 2019 - завершить строительство еще двух объектов инфраструктуры. Это полигоны в Черемховском и Нижнеудинском районах.

Строительство в Черемховском районе будет продолжено в 2019 году за счет областного и местного бюджетов. В рамках программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на это предусмотрено 111,3 миллиона рублей. Этот полигон будет обслуживать весь Черемховский район.

Также в рамках государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы в текущем году планируют завершить строительство полигона в Нижнеудинском районе. Мероприятие полностью финансируется из областного и местного бюджетов. В 2018 году были выдели средства в размере 89,4 млн рублей. Объем финансирования на 2019 год предусматривает 67,8 млн рублей: 64,4 млн - средства областного бюджета и 3,4 млн - местного. Мощность полигона в Нижнеудинском районе составит 16 329 кубометров в год.

- Правительство рассматривает начало строительства в этом году полигона в Слюдянке. Этот объект будет с элементами сортировки. Эта территория у нас туристическая. Там больше специфических отходов, связанных именно с большим количеством отдыхающих. Вопрос решается в том числе на федеральном уровне, чтобы этот объект финансировался в рамках нацпроектов, - рассказал Андрей Крючков.

Проектирование мусороперерабатывающего комплекса в Ангарске тоже должно завершиться в 2019 году. Его строительство рассчитано на два года.

Также в Иркутской области идет проектирование двух объектов в Ольхонском районе. Это мусороперезагрузочная и мусоросортировочная станции с элементами переработки ТКО, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.