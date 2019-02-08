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Глава минэкономразвития Иркутской области Евгений Орачевский уходит в отставку

8 февраля 2019

Министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский покидает свой пост. Информацию о том, что он написал заявление на отпуск с последующим увольнением, подтвердили в пресс-службе Правительства Иркутской области.

Заявление об увольнении по собственному желанию подписано, но распоряжения губернатора еще нет.

Напомним, обязанности министра Евгений Орачевский исполнял с апреля 2017 года, сменив на этом посту Антона Логашова.

Кто займёт этот пост, пока в Правительстве пока не сообщают.


/ СИА /
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